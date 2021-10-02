وصفات  طبيعية لعلاج التهاب اللوزتين

بيروت - نادين محمد -



يمكن أن تسبب العدوى الميكروبية ، مثل التهابات الجهاز التنفسي أو التهاب الحلق، إلى احمرار وتورم اللوز، وهي حالة مؤلمة وقد تتطور إلى الإصابة بالحمة و الإفرازات.



عادةً ما يتعرض المصابين بنزلات البرد إلى ألم اللوز وتورمها، أوذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من انسداد في الممرات الأنفية غالبًا ما يميلون إلى التنفس من خلال أفواههم ، مما يزيد من فرص التهاب اللوز.

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من الأفضل دائمًا استشاررة الطبيب، لكن هناك حالات محدودة يمكن السيطرة عليها في المنزل من خلال بعض الوصفات التي أثبتت فعاليتها، فيما يلي نستعرض خلطات طبيعية بسيطة تعالح التهاب اللوز وتحد من ألامها.

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1. الغرغرة بالماء الدافئ والملح

المكونات:

1 ملعقة صغيرة ملح طعام

1 كوب ماء ساخن

الطريقة:

أضفِ ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى كوب من الماء الساخن.

تخلط جيدا حتى يذوب الملح. دعيها تبرد.

تغرغري بالماء المالح لبضع ثوان.

كم مرة يجب أن تفعل هذا

يمكنك القيام بذلك 2-3 مرات يوميًا.

الغرغرة لغسل الحلق هي ممارسة شائعة لمنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي . يمكن أن يساعد القيام بذلك يوميًا أيضًا في علاج تورم االحلق و اللوز الناتج عن مثل هذه الالتهابات.

2. الشاي الساخن والعسل

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المكونات:

½ - 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الشاي المفضل لديك

1 كوب ماء

عسل

الطريقة:

أضفِ نصف إلى ملعقة صغيرة من مسحوق الشاي المفضل لديك إلى كوب من الماء.

يُغلى المزيج في قدر.

يُطهى على نار خفيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين ويصفى.

بمجرد أن يبرد الشاي قليلاً ، أضف بعض العسل إليه.

اشربي الشاي الدافئ.

يمكنك شرب هذا 2-3 مرات يوميا.

يمكن أن يساعد كوب من الشاي الدافئ (أو أي مشروب ساخن) في تقليل أعراض السعال والتهاب الحلق . إضافة العسل إلى الشاي يزيد من فعاليته . يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تقليل تورم اللوز.

3. رقائق الثلج

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المكونات:

عدد قليل من رقائق الثلج المصنوعة من الماء المقطر

الطريقة:

مص القليل من رقائق الثلج.

يمكنك القيام بذلك 1-2 مرات يوميًا.

على الرغم من عدم وجود دراسة خاصة لدعم هذا الادعاء ، وفقًا للأدلة القصصية ، فإن امتصاص رقائق الثلج يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل التهاب اللوز.

4. أوراق الريحان

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المكونات:

حفنة من أوراق الريحان المقدسة

كوب من الماء

الطريقة:

يُغلى كوب من الماء في قدر.

أضيفي حفنة من أوراق الريحان واتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق.

يصفى ويترك الشاي ليبرد قليلا.

اشربيه.

يمكنك القيام بذلك 1-2 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي الريحان على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات . وبالتالي قد يساعد في علاج الالتهابات المسببة للحالة وتخفيف أعراض التهاب اللوز.

5. الثوم

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المكونات:

1-2 فص ثوم مقشر

الطريقة:

امضغي1-2 فص ثوم مقشر.

إذا كانت النكهة قوية جدًا بالنسبة لك ، يمكنك إضافة الثوم المفروم إلى السلطات والأطباق المفضلة لديك.

يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج

الثوم له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد هذه الخصائص في القضاء على الميكروبات المسببة للعدوى والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن التسبب في التهاب العنبية وتقليل التورم في اللوز.



