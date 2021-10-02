بيروت - نادين محمد - تُعد اختبارات الفحص جزءً مهماً من رعايتك الصحية الوقائية. ويمكن استخدام الاختبارات للكشف المبكر عن بعض الأمراض الأكثر شيوعاً. كما يمكن أن تكشف هذه الاختبارات عن أمراض معينة في مراحلها الأولى والأكثر قابلية للشفاء، حتى قبل أن تلاحظ الأعراض، مما يسمح لك باتخاذ إجراءات وقائية مثل تغييرات نمط الحياة قبل إصابتك بحالة خطيرة. فيما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على خمس اختبارات مقترحة يمكنك إجراؤها للكشف عن الاضطرابات الصحية أو الأمراض المحتملة وتحديد وجود أو عدم وجود المرض.

كيف تكتشفين بعض الامراض؟

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1- اختبار العيون

أغمضي إحدى عينيك وتراجعي لـ3 إلى 5 خطوات إلى الخلف.

أنظري إلى هذه الدائرة. فإذا لاحظت أنّ بعض الخطوط داكنة أكثر من الأخرى فهذا يشير إلى أنّ عليك استشارة طبيب العيون. فقد يدل على أنّك تعانين من مشكلة في بصرك.

2- اختبار مرونة الجسم

إذا أردت التأكد من مدى تمتع جسمك بالمرونة، طبقي هذه الحيلة:

إجلسي على الأرض ومدّي ساقيك إلى الأمام.

حاولي أن تلمسي رأس قدميك بأطراف أصابع يديك. فإذا تمكنت من القيام بذلك بسهولة فهذا يعني أنّك تتمتعين بالليونة. أما إذا وجدت أنّ هذه المهمة صعبة فمن الضروري أن تمارسي تمارين اليوغا أو البيلاتس أو السباحة لتمنعي معاناتك من هشاشة المفاصل.

3- اختبار القلب

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إجلسي بهدوء وصمت لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك ضعي أربع أصابع من يدك على معصم اليد الثانية فوق النبض.

قومي بقياس نبضك لمدة دقيقة وعدّي النبضات. تذكّري أن عددها يراوح بين 60 و100 في الدقيقة لدى الكبار والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. فإذا قلّ عدد ضربات نبضك عن ذلك فهذا قد يعني أنّك تعانين من عدم انتظام ضغط الدم. استشيري طبيبتك.

4 - اختبار الدورة الدموية

أسكبي الماء البارد في كوب.

ضعي أصابعك في الماء لمدة 30 دقيقة. فإذا أصبح لونها أبيض أو أزرق فهذا يعني أنك تعانين من مشكلة في دورتك الدموية. وقد ينتج هذا عن انخفاض درجة حرارة جسمك أو عن شعورك بالتوتر، ما يسبب انقباض أوعيتك الدموية التي يمر عبرها الدم إلى الأصابع والأنف والأذنين.

5 - اختبار التنفس

أشعلي شمعة وضعيها مباشرة أمامك.

تنفسي بعمق بواسطة أنفك ثم انفخي الهواء في اتجاه الشعلة.

فإذا استغرق إطفاؤك لها وقتاً طويلاً قد يعني هذا أنك تعانين من مشكلات في جهازك التنفسي. وقد ينجم هذا عن التدخين أو عدم ممارسة التمارين.

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