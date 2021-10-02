شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمرضى الضغط المرتفع.. تجنب 5 أطعمة واحرص على الفواكه الطازجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب يتطور ببطء ويفتح الباب أمام العديد من المشاكل الصحية مع تقدم العمر بما في ذلك النوبات القلبية ومشاكل الكلى وفقدان البصر والخرف الوعائي وغيرها، ويتعامل معظم الناس مع هذه الحالة باستخفاف غير مدركين مجموعة واسعة من المخاطر الصحية التي تنطوي عليها، ويُعتقد أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا في الإصابة بهذه الحالة من بينها النظام الغذائي.

ووفقًا لتوصية جمعية القلب الأمريكية، فإن تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في النظام الغذائي يمكن أن يساعد المريض الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم في إدارة الحالة، ولكن هناك 5 أطعمة مالحة تحتاج إلى تقليلها من نظامك الغذائي، خاصة أن الملح يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

المخبوزات

المخبوزات جزء مهم من وجباتنا اليومية، خاصة أنها تمنحنا شعورًا بالشبع لفترة أطول، ولكن الجانب السلبي هو أنها محملة بمحتوى عالى من الصوديوم الذى يؤثر على توازن السوائل في الدم ويزيد من مستوى ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدقيق المكرر المستخدم في تحضيره أن يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن.



الاطعمة المصنعة

اللحوم المصنعة

تخضع للمعالجة بشكل كبير، مما يعني أنها تحتوي على مواد حافظة وكمية عالية من الصوديوم، حيث يضاف الملح بكميات زائدة خلال عملية الحفظ، كما يمكن أن تؤدي إضافة اللحوم المصنعة مع طعام آخر عالي الملح مثل الخبز إلى جعل طعامك غير صحي.



الشوربة

الشوربة الجاهزة

في أغلب الأحيان نتجه لشراء الشوربة الجاهزة المتوفرة في السوبر ماركت، فقط كل ما نحتاجه هو إضافة الماء الساخن لتحضيرها، ولكن ما لا يعرفه الناس هو أن الشوربة المعبأة مجردة من من جميع العناصر الغذائية كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذلك من الأفضل إعدادها في المنزل.



صلصة الطماطم

منتجات الطماطم المعلبة

منتجات الطماطم المعلبة مثل الكاتشب والصلصة وصلصة المكرونة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الكيميائية، ويمكن أن يؤدي تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، بجانب ذلك تحتوى تلك الصلصات على السكر المكرر، لذلك من الأفضل إعداد صلصة الطماطم في المنزل.



الحلويات

الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها:

بخلاف الأطعمة المالحة، هناك بعض المواد الغذائية الأخرى التي يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنبها.



الموز مصدر جيد للبوتاسيوم

السكر:يمكن أن يؤثر السكر على مستوى ضغط الدم بعدة طرق، لعل أكثرها شيوعًا أنه يسبب السمنة مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى ضغط الدم. الدهون المتحولة:يمكن أن تؤدي زيادة الدهون المشبعة والمتحولة إلى زيادة سمك بطانة الشرايين ويمكن أن تسهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم.الأطعمة التي تفيد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم:

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحى في إدارة الحالة بشكل طبيعي، وإليك بعض الأطعمة التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي.