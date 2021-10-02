صحة ورشاقة

اعرف الفرق بين أعراض حمى الضنك وكورونا

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الهند انتشارا كبيرا لمرض حمى الضنك إلى جانب جائحة فيروس ، وعلى الرغم من أن حمى الضنك وفيروس كورونا من الأمراض الفيروسية المختلفة التي تنتشر من خلال لدغات البعوض وانتقال الرذاذ التنفسي،  فإن المشكلة الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحديات في التشخيص والعلاج هي الأعراض المتداخلة.

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ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا في حين أن حمى الضنك هي مرض موسمي يحدث كل عام، إلا أن الأعراض المتداخلة مع فيروس كورونا يمكن أن تكون مقلقة للغاية للتمييز على وجه الخصوص، الحمى المتوسطة إلى المرتفعة هي أحد الأعراض التي تعتبر علامة سائدة لانتشار العدوى، في كلتا الحالتين.

يمكن أن تكون الحمى علامة على الالتهاب الذي لا يمكن أن يكون مجرد عرض نموذجي لـفيروس كورونا، ولكن يمكن رؤيته أيضًا مع الالتهابات الفيروسية الأخرى، بعض الطرق التي يمكنك من خلالها معرفة الفرق والحصول على التشخيص الصحيح:

علامات متشابهة بين حمى الضنك و فيروس كورونا fe646f77ea.jpg

كل من حمى الضنك و فيروس كورونا من الأمراض الفيروسية، وفرص مواجهة أعراض مماثلة مرتفعة إلى حد ما، عادة مع كل من العدوى، فإن بعض الأعراض الشائعة المسجلة هي آلام الجسم ، وألم عضلي ، وقشعريرة ، وحمى ، وغثيان.

في حين أن إجراء الاختبار هو الطريقة التشخيصية الوحيدة للتمييز بين الأعراض ، فإن الأطباء يقترحون أيضًا أنه بالإضافة إلى الأعراض والتعرض المشتبه به، يجب على أي مريض يعاني من هذه الأعراض الانتباه إليه وهو الحمى.

الاختلافات الرئيسية بين حمى الضنك وحمى كورونا 20200404063000300.jpg

في حين أن العدوى تشترك في أعراض متشابهة ، لوحظ أكبر اختلافات مع الحمى التي تحدث فيما يتعلق بكل من العدوى.

مع كورونا: على الرغم من أن الحمى هي عرض شائع مشترك بين جميع أنواع العدوى (خفيفة ، معتدلة إلى شديدة) ، عادة ما يقال إن الحمى المسجلة خلال كورونا منخفضة أو معتدلة (تصل إلى 102 درجة فهرنهايت كحد أقصى)، تدار بشكل جيد باستخدام الأدوية مثل الباراسيتامول إذا استمرت الحمى لأكثر من 7 أيام ، يُقال إن العدوى شديدة أو مهددة.

مع عدوى حمى الضنك ، يمكن أن ترتفع الحمى بشكل كبير (تصل إلى 103-105 درجة فهرنهايت) وتكون مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة، والتي قد تتطلب علاجًا مكثفًا للتحسن وفقًا لبعض التقارير ، من المعروف أيضًا أن السلالة الحالية لفيروس حمى الضنك DENV-2 تسبب شدة أكثر حدة للأعراض ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة المميتة على وجه الخصوص.

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يمكن أن تكون الحمى المصابة بعدوى حمى الضنك مستمرة ، في حين أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تأتي وتختفي، وبالتالي فإن الطريقة ذاتها التي تتأقلم بها الحمى مع العدوى يمكن أن تتنبأ بما إذا كانت الأعراض التي تعاني منها هي أعراض حمى الضنك ، أو كورونا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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