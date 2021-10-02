شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 4 خرافات عن أمراض القلب لا تصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، ويشار إليها على أنها مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية من بينها نظم القلب غير الطبيعية، متلازمة مارفان، أمراض القلب الخلقية، النوبات القلبية وفشل القلب هي بعض الحالات التي تندرج تحت هذه الفئة غالبًا ما يتم الخلط بين معظم الناس حول هذه الأمراض القلبية الوعائية ويعتبرونها نفس الشيء.

ومع ذلك، فإن كل واحد منهم مختلف وله أعراض وطرق وقائية مختلفة لتسهيل التمييز بين هذه الحالات، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا هناك بعض الخرافات المتعلقة بفشل القلب.

خرافة: قصور القلب هو النوبة القلبية

الحقيقة: بينما يقع كل من قصور القلب والنوبات القلبية ضمن فئة أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير تشير النوبة القلبية إلى انسداد مفاجئ لتدفق الدم إلى قلبك من ناحية أخرى، يعتبر قصور القلب حالة مزمنة تقدمية حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة.

ومع ذلك، يمكن أن تسبب النوبة القلبية فشل القلب، إلى جانب العديد من عوامل خطر الإصابة بقصور القلب ، بما في ذلك أمراض القلب الأخرى، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض الرئة أو الكلى، والسكري، والسمنة، أو أنماط الحياة غير الصحية.

خرافة: قصور القلب ليس له علامات تحذيرية

الحقيقة: هناك العديد من الأعراض المرتبطة بفشل القلب والتي يجب أن يكون المرء على دراية بها، بالإضافة إلى تحديد عوامل الخطر، مثل تاريخ العائلة والحالات المرضية المصاحبة، والتي يمكن أن تعرضك لزيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

تشمل العلامات الأكثر شيوعًا ضيق التنفس أو ضيق التنفس، والتعب، والإرهاق، وزيادة الوقت المستغرق للتعافي بعد التمرين، وتورم الكاحل، تشمل الأعراض الأقل شيوعًا بعض الشيء السعال الليلي والشعور بالانتفاخ والارتباك والخفقان والاكتئاب والدوخة وعدم انتظام النبض وفقدان الشهية وفقدان مؤقت للوعي (إغماء).

خرافة: قصور القلب يؤثر فقط على كبار السن وليس الشباب

الحقيقة: على الرغم من أن قصور القلب أكثر شيوعًا بين كبار السن، إلا أن الأشخاص الأصغر سنًا يمكن أن يصابوا أيضًا بقصور القلب.

يعاني مرضى قصور القلب الأصغر سنًا (18-55 عامًا) من حدوث أمراض مصاحبة بشكل أكبر ، مثل السمنة ، بالإضافة إلى التهاب عضلة القلب وأمراض القلب الخلقية واعتلال عضلة القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب المبكر، وبالتالي ، سيتم إدارة حالتهم بشكل مختلف ، ومعالجة عوامل الخطر هذه وتخفيف الأعراض لتحسين نوعية حياتهم.

الخرافة: قصور القلب هو "نهاية الطريق" ولا يمكن إدارته

الحقيقة: قصور القلب لا يعني أن قلبك قد توقف عن العمل وبالتأكيد ليس "نهاية الطريق"، على الرغم من عدم وجود علاج محدد، إلا أنه يمكن علاجه، ويمكن في كثير من الأحيان إدارة الأعراض بشكل فعال.

من خلال إدارة المرض بشكل فعال، بما في ذلك تخفيف الأعراض أو استقرارها، لا يزال بإمكان المرضى الاستفادة من العلاج للعيش في نوعية حياة أفضل، تتم إدارة المرض عادةً من خلال خطة علاج شاملة ، تشمل الأدوية أو الإجراءات الجراحية وتغيير نمط الحياة، والتي يمكن أن تشمل التمارين الرياضية وتعديلات النظام الغذائي يعد الالتزام بالعلاج وتغيير نمط الحياة أمرًا أساسيًا لإدارة حالتك بشكل فعال.