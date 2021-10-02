شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التدخين على البصر؟ يدمر شبكية العين ويصيبك بالتهاب القزحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين يضر بالعديد من أعضاء الجسم، فكل عضو يتأثر سلبيا نتيجة المضاعفات الخطيرة التى تنتج من تلك العادة الضارة، ومن بينها العيون التى قد تعرضها لأمراض عديدة تؤثر على حاسة البصر لديك، إذا لم تنجح فى الإقلاع عن هذه العادة المميتة.

كشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس، أن التدخين يؤدى للإصابة بأربعة أمراض للعيون، فقد لا يدرك الكثير من الناس أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، حيث تحتوي السيجارة على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة مختلفة تسبب الإجهاد التأكسدي ويمكن أن تدمر الشبكية، فقد يتسبب كل من النيكوتين وأول أكسيد الكربون في ترسبات دهنية في الأوعية الدموية للعين، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية وحالات خطيرة أخرى في العين، كما تعمل أجزاء من الدخان أيضًا على تضيق الشرايين الهدبية، مما يمنع تدفق الدم السليم إلى العين.

وحدد الخبراء أربعة أمراض للعيون قد تكون من الآثار المترتبة على التدخين مثل:

إعتام عدسة العين



التنكس البقعي المرتبط بالعمر



التهاب القزحية



اعتلال الشبكية السكري.

وأظهر التقرير أن التدخين يمكن أن يضاعف من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين، والفرص الثلاثية للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب القزحية وهوالتهاب الطبقة الوسطى من العين، ويضاعف من خطر الإصابة بمرض السكري ، مما قد يؤدي بدوره إلى اعتلال الشبكية السكري.

وقد يؤدي دخان السجائر إلى تفاقم الاعتلال العصبي السكري جزئيًا من خلال آلية الإجهاد التأكسدي، الذى يعد عامل خطر مستقل لاعتلال الأعصاب السكري، كما تشير الأبحاث أيضًا إلى أن بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يسبب تهيجًا ويؤدي إلى متلازمة جفاف العين.

ويمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى الإضرار بحاسة السمع ، حيث يزيد احتمال إصابة المدخنين بفقدان السمع بنسبة 70 % مقارنة بغير المدخنين.