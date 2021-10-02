مشروب البطن المسطح قبل موعد المحاضرات الجامعية 

بيروت - نادين محمد - من المعروف ان مشروب البطن المسطح الصباحي هو الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون. لكن يبدو انه حان الوقت لتغيير هذه العادة وخصوصاً من قبل بنات الجامعة. فمن الممكن التخلص من النفخة المزعجة في غضون دقائق قليلة من خلال تناول وصفة طبيعية منزلية اخرى هي عصير الغريب فروت والماء الدافئ. وفي هذا السياق تنصح بعض من قمن بتجربتها بتطبيقها من الآن وصاعداً في الصباح قبل موعد المحاضرات الجامعية يومياً. اذاً اليك وصفة مشروب البطن المسطح سهلة التحضير.

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يحتاج تحضير مشروب البطن المسطح الى توفير بعض المكونات المنزلية سهلة المنال والقيام بعدد قليل من الخطوات.



المقادير

نصف حبة غريب فروت

بضعة اوراق من اكليل الجبل

كمية كافية من الماء الفاتر

الطريقة

1 اولاً يجب عصر نصف حبة الغريب فروت.

2 يمزج العصير مع كوب من الماء الفاتر.

3 تضاف بعد هذا الى المزيج اوراق اكليل الجبل.

4 يترك الخليط لمدة 30 دقيقة ليرتاح قبل ان تتم تصفية الماء. ومن المفيد شرب كوب منه يومياً في الصباح قبل تناول الفطور. ومن الضروري في موازاة ذلك اعتماد نظام غذائي صحي خلال النهار مع ممارسة بعض النشاطات البدنية.

فوائد وصفة البطن المسطح



تتمتع مكونات وصفة البطن المسطح الصباحية بالكثير من الخصائص التي تغذي الجسم وتساعد على حرق الدهون الضارة المتراكمة في مناطق مختلفة منه.

الغريب فروت



- يحتوي على عدد كبير من المغذيات وعدد قليل جداً من السعرات الحرارية لا يزيد على 52 وحدة في الحبة متوسطة الحجم.

- يعتبر مصدراً مهماً جداً للفيتامين C الضروري لتحفيز عملية حرق الدهون. كما يحتوي على الفيتامين A.

- يحتوي على كمية مهمة من الالياف التي تساعد على تعديل الشهية وعلى منح الشعور بالشبع لوقت طويل خلال النهاء. كما انها تعمل على تنظيم عملية المرور المعوي.

- تحتوي هذه الفاكهة ايضاً على مضادات الاكسدة الفعالة التي تخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

اكليل الجبل

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- يساعد على تسهيل عملية الهضم وعلى خسارة الوزن.

- يعمل على الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

لكن عند تطبيق هذه الوصفة يجب استشارة الطبيبة الاختصاصية. فمن الممكن ان يسبب تناول الكثير من الغريب فروت او من عصيره كبح نشاط انزيم يسهل امتصاص مكونات بعض الادوية. وفي هذه الحالة فإنها تنتقل من دون تحويل الى الدم وهو ما يمكن ان يؤدي الى المعاناة من اعراض الجرعة الزائدة.

كذلك من المهم اعتماد نظام حياتي صحي. ولهذا يجب الابتعاد تماماً عن المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات. ومن المهم جداً ان تتم ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي بشكل منتظم. ومن المفيد تناول ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. والافضل النوم لما لا يقل عن 7 الى 8 ساعات في كل ليلة الى جانب تناول مشروب البطن المسطح الصباحي قبل موعد المحاضرات.



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