هل من الأفضل تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة أم بعدها؟

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القاهرة - سامية سيد - هل من الأفضل تناول الطعام قبل أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، سؤال يطرحه الكثيرون من المهتمين باللياقة البدنية، وبحسب خبراء التغذية فإن تناول الطعام قبل التمرين بوقت ما يمد جسمك بالطاقة التي يحتاجها، كما يساعدك تناول الطعام بعد التمرين في التعافي، بحسب ما ذكر موقع "كليفيلاند كلينيك".

وتوفر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتين العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك عند ممارسة الرياضة، حيث توفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة لتحملك خلال التمرين ويوفر البروتين الأحماض الأمينية التي يستخدمها جسمك لإصلاح وبناء العضلات.

أهمية الأكل قبل ممارسة الرياضة

حاول تناول وجبة متوازنة قبل التمرين بثلاث إلى أربع ساعات، يجب أن يحتوي طبقك على كربوهيدرات وكمية معتدلة من البروتين الخالي من الدهون وقلل من الدهون والألياف، التي تهضم بشكل أبطأ ويمكن أن تزعج معدتك أثناء التمرين.

كلما اقتربت من وقت التمرين، ابتعد عن تناول الطعام الثقيل لتجنب مشاكل البطن أثناء النشاط، يمكن تناول الوجبة الخفيفة أكثر من تناول الوجبة الفعلية.

ماذا عن تمارين الصباح الباكر؟

عندما تستيقظ، يكون سكر الدم لديك في أدنى مستوياته ويمكن أن يمنحك تناول شيء مثل قطعة من الفاكهة الدفعة اللازمة من الطاقة.

ضع في اعتبارك شدة التمرين أيضًا إذا كانت تمارين بسيطة لمدة 30 دقيقة، يمكنك عدم تناول وجبة خفيفة قبل التمرين لكن إذا كنت تمارس الرياضة لمدة ساعة أو أكثر، فعليك حقًا الحصول على شيء لتأكله قبل التمرين.

قد يكلفك التمرين على معدة فارغة أيضًا ما تحاول بناءه - أي العضلات من المفيد أن يكون لديك بعض البروتين ، اللبنات الأساسية للعضلات، في نظامك الغذائى إذا كنت ترغب في النمو وتقوية العضلات.

قد تكون القدرة على التحمل أيضًا مشكلة إذا كان جسمك ينفد من الوقود، لذا من الأفضل أن تأكل وجبة خفيفة.

الأكل بعد التمرين

احرص على تناول وجبة خفيفة سريعة ومليئة بالبروتين بعد 15 دقيقة إلى ساعة من التمرين لبدء التزود بالوقود والطاقة.

يمكن أن يساعد بدء العملية على الفور في درء ألم العضلات وشدها وتشنجها. (من المهم أيضًا إعادة الترطيب واستبدال المعادن المفقودة).

من الممكن أن تكون شهيتك منخفضة بعد ممارسة الرياضة، أو لا يمكنك تناول الطعام على الفور في هذه الحالة، ابحث عن أحد خيارات الأطعمة السائلة مثل مشروب البروتين أو حليب الشوكولاتة.

إذا لم تأكل وتشرب بعد التمرين ، فقد تبدأ في الشعور بالإرهاق أو حتى بالجوع تناول الطعام بعد التمرين جزء مهم من تعافيك.