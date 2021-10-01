شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على 4 تغييرات غذائية تساعد فى السيطرة على سكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكري الحمل يحدث بسبب نقص هرمونات الأنسولين في فترة الحمل، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة الصحية إلى مضاعفات، فى التقرير التالى نتعرف على التغييرات الغذائية المطلوبة للسيطرة على سكري الحمل، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. مراقبة الكربوهيدرات في النظام الغذائي

تحتوي معظم الأطعمة التي نأكلها على كمية من الكربوهيدرات؛ ومن ثم فإن تنظيم الكربوهيدرات في النظام الغذائي مهم للغاية لتكون هناك مساحة للوجبات الخفيفة وجميع الوجبات الأساسية ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مستويات السكر في الدم في النظام الغذائي، ويمكنك مراقبته والتحكم فيه من خلال القيام بما يلي:

- تجنب تفويت الوجبات.

- تناول النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف.

- التزمى بالطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.