الكشف عن علاقة محتملة بين جلطات دموية نادرة ولقاح “جونسون آند جونسون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 6 ثواني

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن هناك صلة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة في الأوردة العميقة ولقاح “جونسون آند جونسون” للوقاية من “كوفيد-19″، وأوصت بإدراج الحالة ضمن الآثار الجانبية للقاح.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية كذلك بإضافة نقص الصفائح الدموية، وهو اضطراب يتسبب في نزيف الأنسجة سببه هجوم الجسم بطريق الخطأ على الصفائح الدموية، ضمن الآثار الجانبية التي تقع بوتيرة لم تتحدد بعد ضمن كتيب معلومات لقاح “جونسون آند جونسون” ولقاح “أسترازينيكا”.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت مؤخرا أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت تسع حالات أصيبت بالتهاب عضلة القلب بعد تلقيها الجرعة الثالثة من لقاح فايزر/بيونتيك من بين ملايين تلقوا هذه الجرعة.

وبدأت إسرائيل إعطاء جرعات تنشيطية للمجموعات العرضة للخطر في يوليو تموز. ووسعت حملتها بنهاية أغسطس آب لتشمل كل من يتجاوز عمره الثانية عشرة وذلك بعد خمسة أشهر أو أكثر من الجرعة الثانية.

وفي البيانات التي نشرت في وقت متأخر من أمس الخميس، سجلت وزارة الصحة تسع حالات أصيبت بالتهاب عضلة القلب من بين أربع مجموعات عمرية تشكل أكثر من 1.5 مليون تلقوا جرعة تنشيطية.

وكان جميع الحالات من الذكور، ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما وستة كانوا في المجموعة التي يتراوح عمرها بين 30 و59 عاما.

وقالت الوزارة إن ثماني حالات أخرى لا تزال تحت المتابعة وإن أغلب حالات التهاب عضلة القلب خفيفة.

ومن بين 3.2 مليون إسرائيلي تلقوا الجرعة الثالثة، سجلت 25 حالة في المجمل أعراضا خطيرة ظهرت في غضون 30 يوما من تلقي الجرعة ومنها التهاب عضلة القلب ولو أنه لم تُحدد بعد علاقة سببية بين العديد من هذه الأعراض.

حصيلة قياسية في روسيا

وفي السياق، أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 233.7 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و985898.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019.