شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تجنبها للتخلص من الـ "كرش".. أبرزها السكريات والدهون الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من بروز في البطن ولديك "كرش"؟ فعليك أن تعلم أن تغيير وتعديل عاداتك اليومية غير الصحية يساعدك فى التخلص من "الكرش" بشكل سريع، والتمتع بصحة جيدة خالية من تراكمات الدهون في البطن.

ووفقا للتقرير المنشور على الموقع الطبى "webmed" فإن تراكم الدهون في منطقة معينة في الجسم من الأمور المحرجة عند البعض، وخاصة البطن، فتراكمها يعد مؤشرا بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2 وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

ويقدم التقرير، بعض العادات الخاطئة التي نقوم باتباعها وتعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور الكرش، ومنها:

-الإكثار من تناول السكريات والمعجنات:

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكريات، والمشروبات المحلاة بالسكر، وأيضا الإسراف في تناول المعجنات، إلى زيادة دهون البطن، لذا عليك التقليل من تناول هذه الأطعمة، واستبدالها بالأطعمة الصحية، لذا يمكن استبدالها بالعصائر الطبيعية، وأيضا الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية.

- الدهون المتحولة أو الصناعية:

الدهون المتحولة من بين أكثر الدهون غير الصحية، فغالبًا تستخدم الدهون المتحولة في المنتجات المخبوزة والأطعمة المعبأة كبديل رخيص، مثل الزبدة ، حيث ثبت أن الدهون الصناعية غير المشبعة تسبب الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان وأمراض أخرى.

ولذا توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من الدهون الصناعية المتحولة أو تجنبها تمامًا.

-عدم القيام بأي نشاط:

يعد نمط الحياة الخامل أكبر عوامل الخطر التي تعرضك للإصابة بالعديد من الأمراض، فالجلوس لفترات طويلة تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، ومشاكل في العمود الفقري، وزيادة الوزن، وتراكم الدهون في البطن، ولذا عليك القيام بممارسة أنشطة يومية وممارسة الرياضة .

- نظام غذائي منخفض البروتين:

تعزز الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في فقدان الوزن وتمنع زيادة الوزن عن طريق زيادة الشبع، لأن البروتين يستغرق وقتًا أطول للهضم، ويدعم البروتين إصلاح العضلات ونموها، مما يساهم في زيادة التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكبر قدر من البروتين هم أقل عرضة لزيادة الدهون في البطن.