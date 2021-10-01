شكرا لقرائتكم خبر عن عصير التوت يخفض نسبة السكر والكوليسترول فى الدم خلال 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس الطبى، عن مشروب لديه القدرة على خفض مستويات السكر فى الدم وخفض نسبة الكوليسترول خلال 30 دقيقة، خاصة فى ظل زيادة حالات الإصابة بمرض السكري فى المملكة المتحدة خلال العام الماضي .

وأشار الباحثون إلى أن عصير التوت، لديه قدرة مذهلة على خفض مستويات السكر المرتفع، ونسبة الكوليسترول أيضًا، نظرا لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين أ ، هـ ، وفيتامين سي، والذي ثبت أنه يخفض الدهون الثلاثية ويمنع تلف الجذور الحرة المرتبط بكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وأوضح التقرير أن مرض السكري هو حالة تتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم والتي لا يستطيع الجسم التعامل معها بكفاءة، ولكن أبرز علاماته نقص الأنسولين أو عدم القدرة على الاستجابة للأنسولين، وهو الهرمون الذي يسمح للخلايا بأخذ السكر، ومع ذلك، قد يساعد التوت في تنظيم إنتاج الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

وأكد الباحثون أن التوت يحتوى على مركبات تسهم في تقليل أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، الذي يتسبب في التراكم الخطير للكوليسترول على جدران الشرايين، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوصل الباحثون أن التوت هو الفاكهة الوحيدة الفارقة في حياة مرضى السكري، خاصة بعد أن استعانت الدراسة بعدد من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عامًا، الذين يعانون من مرضى السكرى ومقاومة الأنسولين، حيث تم تخصيص وجبات إفطار مختلفة للمشاركين بشكل عشوائي، كل منها يتكون من كمية مختلفة من التوت، ثم تم سحب دماء المشاركين بعد نصف ساعة من الأكل، ثم كل ساعة لمدة ثماني ساعات أخرى.

كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري ومقاومة الأنسولين والذين تناولوا كميات أكبر من التوت كان لديهم انخفاض في نسبة الجلوكوز في الدم بعد نصف ساعة من الوجبة.

كما لاحظ الباحثون أنه كلما زاد استهلاك التوت، قل الأنسولين الذي يحتاجه المشاركون للتحكم في نسبة السكر في الدم.