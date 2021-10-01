شكرا لقرائتكم خبر عن قطرة للأنف بفيتامين "أ" تعيد حاستى الشم والتذوق المرتبطتين بـكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون بريطانيون إن الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يستعيدوها باستخدام قطرات الأنف التي تحتوي على فيتامين أ، ويعد فقدان حاسة الشم بشكل جزئي أو كلي، هو أحد العلامات الدالة على إصابة الفرد بكورونا، لكن الحالة يمكن أن تكون طويلة الأمد أيضًا ، مع ما يقرب من 5 % من مرضى كورونا لا يستردون حاسة الشم بعد عام واحد من الإصابة.

ووفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا"، أجرى فريق من جامعة إيست أنجليا تجربة لمدة 12 أسبوعًا، فى علاج الأشخاص المصابين الذين فقدوا الشم بقطرات أنف تحتوي على المغذيات، تستند التجربة إلى دراسة ألمانية تظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، الدراسة الجديدة، ستستكشف كيفية عمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات.

يأمل الفريق أن العلاج يمكن أن يساعد يومًا ما في تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان الرائحة، من خلال إعادة حاستهم الخامسة، وستبدأ التجربة في تجنيد المشاركين في ديسمبر.

يساعد فيتامين أ في دعم جهاز المناعة في الجسم وكذلك الحفاظ على صحة الجلد وبطانة أجزاء الجسم مثل الأنف، تشمل المصادر الجيدة للفيتامين الجبن والبيض والأسماك الزيتية والكبد.

ومع ذلك، قال الباحثون إن تناول الكثير من فيتامين (أ) في النظام الغذائي يمكن أن يكون ضارًا بصحة عظامك في وقت لاحق من الحياة، ففي يونيو، أظهرت دراسة بقيادة باحثين من مستشفيات جامعة ستراسبورج في فرنسا أن فقدان حاسة الشم المرتبط بـفيروس كورونا قد يستغرق ما يصل إلى عام للعودة.

أشارت الدراسة، التي نُشرت في JAMA Network Open ، إلى أن مرضى كورونا لم يستعدوا حاسة الشم على الإطلاق في تلك الفترة، مع عدم وجود إطار زمني بشأن متى أو ما إذا كان من الممكن أن يعودوا.