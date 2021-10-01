شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أكواب يوميًا من القهوة تحافظ على قلبك وتقلل فرص المرض.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن شرب نصف كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة لأي سبب، ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن شرب جرعة من القهوة السوداء قبل 15-20 دقيقة من جلسات التمرين يعزز القدرة على التحمل ويحرق المزيد من الدهون.

ما هي كمية القهوة المفيدة لصحتك؟

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن شرب نصف كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة لأي سبب. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يشربون هذا القدر من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بسبب المشاكل الصحية بنسبة 12٪ ، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17٪ ، وانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 21٪.

الفوائد الصحية للقهوة

فقدان الوزن: من المعروف أن شرب جرعة من القهوة السوداء قبل 15-20 دقيقة من جلسات التمرين يعزز القدرة على التحمل ويحرق المزيد من الدهون في نفس الوقت، تأكد من حصولك على جرعة سريعة خالية من السكر قبل الذهاب إلى التدريبات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

يساهم في صحة الكبد: وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMC Public Health ، فإن شاربي القهوة أقل عرضة بنسبة 21٪ للإصابة بأمراض الكبد المزمنة، ترتبط القهوة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني المزمن بنسبة 20٪ وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض الكبد بنسبة 49٪.

يمنع خفقان القلب: من المفاهيم الخاطئة الشائعة عن القهوة أن شرب الكثير منها يمكن أن يسبب القلق وقد يؤدي إلى خفقان القلب وعدم انتظام ضربات القلب أيضًا، ومع ذلك كشفت دراسة حديثة أجرتها JAMA Internal Medicine هذه الأسطورة وتقترح أن الأمر نفسه قد لا يكون بالضرورة صحيحًا. بدلاً من ذلك ، يرتبط فنجان واحد إضافي من القهوة بتقليل خطر الإصابة بخفقان القلب بنسبة 3٪.

اضرار الافراط في تناول القهوة

يمكن أن يكون للإفراط في أي شيء ، حتى القهوة، آثار ضارة على الصحة وفقًا لدراسة نُشرت في Clinical Nutrition ، فإن تناول ستة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا قد يزيد الدهون في الدم وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب يلوم الخبراء هذا التأثير على الكافستول ، وهو مكون يُستخرج من القهوة المطحونة من خلال الماء الساخن الذي يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.