شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للابتسامة.. الضحك يفيد القلب ويخفف الألم ويقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل باليوم العالمي للابتسامة في كل عام في أول أكتوبر، وهو غير رسمى تم اعتماده منذ عام 1999، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ويوافق هذا الحدث فى الأول من شهر أكتوبر من كل عام، ويعد الوجه الأصفر المبتسم رمزا لهذا اليوم، والذى ابتكره المصور الأمريكى هارفى بال فى عام 1963.

ووفقا لتقرير موقع " selecthealth"، نعرض في اليوم العالمي للابتسامة فوائد مدهشة عن الضحك، حيث تؤكد الدراسات أن جرعة جيدة من الضحك لها فوائد كبيرة لجسمك.

قد لا يكون الضحك أفضل دواء للجسم، لكنه لا يزال دواءً جيدًا، فقد قضى العلماء سنوات في دراسة الضحك، ولا تزال الدراسات تظهر أن جرعة جيدة من الضحك لها فوائد كبيرة لجسمك.

فيما يلي 7 فوائد صحية للضحك: 1. يخفف الألم

الضحك يطلق هرمون الإندورفين، وأحد آثار إفراز هذا الهرمون هو أنه يزيد من تحمل الألم، وفي إحدى الدراسات ، شاهد المشاركون 15 دقيقة من عرض كوميدي في مجموعة، زاد تحملهم للألم بنسبة 10٪ أكثر مما كان عليه قبل الضحك، وبالنسبة لأولئك الذين شاهدوا عرضًا كوميديًا بمفردهم بدلاً من الآخرين ، زاد أيضًا تحملهم للألم ، لكنه كان أقل بقليل من 10٪.

2. يزيد من فرص الحمل

أظهرت دراسة أجريت عام 2011 أن النساء اللائي يخضعن للتخصيب في المختبر كن أكثر عرضة للحمل بنسبة 16 ٪ عندما التقوا بمهرج مقارنة بأولئك الذين لم يسبق لهم لقاء المهرج والضحك معه.

3. يساعد قلبك

القهقهة جيدة لصحة قلبك، حيث يساعد الضحك قلبك عن طريق زيادة كمية الأكسجين في الدم ورفع معدل ضربات القلب، كما أنه يقلل من تصلب جدار الشرايين - وهو رابط للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. يقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعدك الضحك على البقاء في مأمن من الفيروسات عن طريق تحسين نظام المناعة لديك، يفرز الضحك المزيد من الأجسام المضادة للعدوى للمساعدة في حماية جسمك من العدوى.

5. يجعلك أكثر سعادة

يساعد الضحك على تحسين مزاجك، ويمكن أن يقلل من الاكتئاب المزمن والقلق وكذلك يجعل من السهل التعامل مع المواقف الصعبة.

6. يقلل من الإجهاد

يفرز جسمك هرمون الكورتيزول عندما تكون متوترًا، لأنه يعرف باسم هرمون التوتر، فإنه يلعب دورًا مهمًا في الجسم، حيث يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، ويقلل من الالتهابات، ويدير عملية التمثيل الغذائي.

7. يريح جسمك

الإجهاد يسبب توتر عضلاتك، يمكن أن يساعد الضحك في تخفيف التوتر لأنه يريح عضلاتك، فالضحك الجيد يمكن أن يخفف من الإجهاد الإضافي لعضلاتك لمدة تصل إلى 45 دقيقة لأنه يحفز الدورة الدموية.