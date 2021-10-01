شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الفيرتنين يكشف عن مخزون الحديد فى جسمك.. اعرف كل شيء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج البعض إلى إجراء اختبار دم لقياس نسبة كمية البروتين المسمى الفيريتين، والذي يخزن الحديد في جسمك، ولمعرفة مقدار ما يوجد في جسمك، قد يطلب طبيبك فحص دم فيريتين، وذلك إذا أشارت اختبارات الدم الأخرى إلى إصابتك بفقر دم محتمل، مما قد يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، يمكن أن يظهر ما إذا كان هناك الكثير أو القليل من الحديد في جسمك ويمكن للأطباء أيضًا استخدامه لتشخيص متلازمة تململ الساقين ومرض ستيل عند البالغين (نوع نادر من التهاب المفاصل المصحوب بالحمى والطفح الجلدي)، وفقا لتقرير لموقع webmed.

الشعور بالدوار والضعف والتعب

الصداع

شحوب الجلد

ضيق في التنفس

تسارع ضربات القلب

أعراض انخفاض الحديد:

يمكن أن يساعد فحص الدم بالفيريتين طبيبك أيضًا على معرفة ما إذا كان جسمك يخزن الكثير من الحديد، قد تشير المستويات المرتفعة إلى تعاطي الكحول أو العدوى أو أمراض الكبد أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو بعض أنواع السرطان.

إنهاك

مشاكل قلبية

الم المفاصل

تساقط شعر الجسم

آلام في المعدة

فقدان الوزن

وجع بطن

نقص الطاقة

تختلف أعراض ارتفاع مستويات الحديد ويمكن أن تشمل:كيف يمكن التحضير لاختبار الدم فيريتين؟

إذا كان اختبار الفيريتين هو الاختبار الوحيد الذي تخضع له، فيمكنك تناول الطعام والشراب كالمعتاد. قد تحتاج إلى الصيام لإجراء اختبارات دم أخرى.

24 إلى 336 ميكروجرام لكل لتر للرجال

11 إلى 307 ميكروجرام لكل لتر للنساء

نتائج اختبار الدم فيريتينتتراوح مستويات الفيريتين الطبيعية من:أسباب انخفاض مستوى الفيريتين في الدم

إذا كانت نتائجك أقل من المعتاد ، فقد تكون مصابًا بنقص الحديد وربما فقر الدم قد يصف طبيبك مكملات الحديد أو يطلب المزيد من اختبارات الدم لمعرفة السبب.

أسباب ارتفاع نسبة الفيريتين في الدم

تعني النتائج الأعلى من الطبيعي أن جسمك يخزن الكثير من الحديد قد يقوم طبيبك بتعديل نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية نظرًا لأن ارتفاع الحديد هو أحد أعراض المشكلات الطبية الأخرى.