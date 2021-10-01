شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للقهوة.. البروتين أحدث الإضافات لفنجان قهوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الاختيار بين فنجان من القهوة السوداء الدافئة وكوب من مخفوق البروتين بعد جلسة تمرين مكثفة أمرًا صعبًا، كان على عشاق القهوة الذين يحاولون بناء العضلات في الغالب التخلي عن فنجان الكافيين الخاص بهم من أجل زيادة استهلاكهم اليومي من البروتين، ولكن تتيح أحدث صيحات القهوة الآن الاستمتاع بها مع تحقيق أقصى الفوائد، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هي قهوة البروتين؟

كما يوحي الاسم، فإن قهوة البروتين "Proffee" تعنى استبدال الحليب من فنجان القهوة بمسحوق البروتين، ويقترح أنها واحدة من أكثر الطرق الصحية لإضافة القهوة والبروتين إلى روتينك الصباحي لجني العديد من الفوائد.

لا توجد وصفة قياسية يجب اتباعها عند إعداد قهوة البروتين، يمكنك إما إضافة الإسبريسو إلى مخفوق البروتين أو خلط القليل من مسحوق البروتين النباتي عند تحضير القهوة، وهناك بديل رائع آخر هو إضافة الحليب النباتي، وهو مصدر للبروتين النباتي بدلاً من حليب البقر لتحضير القهوة.



القهوة بالبروتين

إذا كنت تتناول مسحوق البروتين، فمن الأسهل مزجه مع القهوة المثلجة مقارنة بفنجان من القهوة الساخنة، وقد تختلف كمية مسحوق البروتين الذى تضيفه لقهوتك حسب ذوقك وحاجتك اليومية، ولكن فى الغالب إضافة ملعقة واحدة كافية لأنها ستوفر لك حوالي 20 جرامًا من البروتين.



اضافة مسحوق البروتين للقهوة

فوائد مزيج القهوة مع البروتين:

يعتبر تناول البروتين ضروريًا لنمو الخلايا وإصلاحها وتجديدها، حيث يحتاج جسمنا إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، وتزداد الحاجة للبروتين عند ممارسة الرياضة ومحاولة بناء العضلات، حيث يعتبر تناول البروتين أمرًا بعد جلسة التمرين لإصلاح التآكل في العضلات، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول البروتين قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

من ناحية أخرى، يمكن أن توفر القهوة قدرًا أكبر من القوة والقدرة على التحمل أثناء التمرين، يمكن أن يساعد الاستيقاظ بعد التمرين على إعادة تزويد العضلات بالطاقة والتعافي سريعًا خاصة مع التمارين القاسية.



القهوة بمسحوق البروتين

لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين غالبًا ما يتخطون وجبة الإفطار، فإن إضافة البروتين إلى القهوة يمكن أن يساعدهم على الشعور بالشبع، لذلك قد تكون مفيدة لمن يبحث عن إنقاص الوزن وتقليل مدخولهم من السعرات الحرارية.

ومع ذلك، تذكر أنه يجب استهلاك كل من البروتين والكافيين باعتدال، فقد يعكس الإفراط فى تناولهما أهدافك التى تسعى لتحقيقها.