شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حاتم: لقاح كورونا آمن وتطعيم الأنفلونزا ضرورى لأصحاب المناعة الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وزير الصحة الأسبق، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه فى الفترة الحالية نحن فى الموجة الرابعة، موضحا أننا فى مرحلة ارتفاع الإصابات لكن لم نصل لمرحلة الذروة، والحالات التى تصاب بفيروس كورونا أغلبها من بسيطة إلى متوسطة، ولا يوجد حالات شديدة حتى الآن.



د اشرف حاتم وزير الصحة الاسبق

وأضاف كانت قد أعلنت وزارة الصحة أن الفيروس الموجود حاليا فى مصر هو المتحور دلتا، وهو يصيب العائلة كلها من ضمنها الأطفال، وفى الوقت نفسه يجب أخذ الحرص الشديد لأن أى شخص فوق 18 عاما لابد من أخذ اللقاح، موضحا إنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك والالتزام بالتباعد الجسدى وغسل الأيدى على مدار اليوم، وغسل الوجه باستمرار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقاحات فإن جميع اللقاحات الموجودة فى مصر آمنة وفعالة، سواء الصينية مثل سينوفاك أو سينوفارم أو لقاح سينوفاك من فاكسيرا أو لقاح جونسون، أو فايزر الذى وصلت شحنة منه مساء أمس إلى مصر، أو اللقاح "سبوتنيك v" الروسى، أو أسترازينيكا، فجميعهم لقاحات آمنة وفعالة فى مكافحة فيروس كورونا.

وأكد أن مئات الملايين الذين حصلوا على لقاح كورونا لم تحدث لهم آثار جانبية شديدة لأنها تتميز بالأمان، والبعض منهم حدثت لهم آثار جانبية خفيفة جدا، وهى فعالة لأنها تحمى من الإصابات البسيطة وأيضا الإصابات الشديدة، وتحمى الرئة من الالتهاب الرئوى الشديد.

وقال فى فصل الشتاء لا نستعمل التكييف لكن من ضمن الأشياء التى ننصح بها فى الشتاء هو أخذ لقاح الأنفلونزا فهو مهم جدا للأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة أو الذين يصابون بالأنفلونزا بشكل متكرر فى فصل الشتاء، واستخدام الكمامة والتباعد الاجتماعى سيقلل من أدوار البرد والأنفلونزا بشكل كبير فى فصل الشتاء.