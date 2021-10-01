شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمسنين.. 5 نصائح لتقوية مناعتهم وحمايتهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا يشعر الكثير من كبار السن أو المسنين بالقلق من الإصابة به، وهناك الكثير من المكملات الغذائية التى تساعد فى تعزيز الجهاز المناعى لديهم، لكن يجب أن يعرف الجميع أن المناعة القوية تقلل فرص الإصابة بالأمراض، وهناك عادات يومية فى نمط الحياة يمكنك التركيز عليها للمساعدة فى تزويد جهازك المناعى لمحاربة العدوى أو المرض.

وفى اليوم العالمى للمسنين يقدم ”الخليج 365” أفضل وأهم النصائح التى تساعد كبار السن فى تقوية الجهاز المناعى للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع " houstonmethodist"، ومنها:

- تناول نظام غذائى صحى:

اتباع نظام غذائى صحى هو مفتاح نظام المناعة القوى، وهذا يعنى التأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وهناك بعض العناصر الغذائية التى يجب تناولها ومنها:

- فيتامين B الموجود فى الدجاج والسلمون والتونة والموز والخضروات الخضراء والبطاطس.

- فيتامين C الموجود فى الحمضيات، كالبرتقال والفراولة، وكذلك الطماطم والبروكلى والسبانخ.

- فيتامين E الموجود فى اللوز وزيت عباد الشمس وزبدة الفول السودانى والسبانخ.

لا يقتصر النشاط البدنى على بناء العضلات والتخلص من التوتر، بل هو أيضًا جزء مهم من التمتع بالصحة ودعم نظام المناعة الصحى، فإحدى الطرق لتقوية الجهاز المناعى هى التمارين الرياضية لأنها تعزيز الدورة الدموية، ما يسهل على الخلايا المناعية والجزيئات الأخرى التى تقاوم العدوى أن تنتقل بسهولة أكبر فى جميع أنحاء الجسم.

وأظهرت الدراسات أن ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا تساعد فى تحفيز جهاز المناعة لديك.

- تناول الماء:

يلعب الماء العديد من الأدوار المهمة فى الجسم، ودعم جهاز المناعة، حيث يؤدى الجفاف إلى ضعف الجهاز المناعى، لذا يجب تناول كميات وفيرة من الماء.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يتم تكوين جزيئات مهمة لمكافحة العدوى أثناء النوم، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، لذا عليك النوم الجيد.

- قلل من التوتر:

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة الفيروسية، نتيجة لضعف الجهاز المناعى لديهم.