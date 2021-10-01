للحصول على معدة مسطحة خلال فترة قصيرة.. تعرفوا إلى تمرين المنشفة اليابانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 1:52 مساءً

نعلم جميعاً أن فقدان الدهون من البطن ليس بالمهمة السهلة، إلا أن تمرين المنشفة اليابانية قد يعطي نتائج خلال فترة قصيرة.

تم تطوير تمرين المنشفة اليابانية، من قبل أخصائي علم المنعكسات والتدليك الياباني، الدكتور توشيكي فوكوتسودزي منذ أكثر من عقد من الزمن. وزعم الدكتور توشيكي أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن، وتقوية الوضعية الصحيحة للجسم وتقوية الظهر وتقليل آلامه.

وفقًا للدكتور توشيكي، يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تقليل طبقة الدهون الزائدة حول البطن الناتجة عن وضع عضلات الحوض في غير مكانها. ومن خلال أداء هذا التمرين باستمرار، يتم إصلاح الإزاحة في موضع الحوض ويفقد الشخص طبقة إضافية من الدهون من محيط الخصر.

كيف تمارس تمرين المناشف اليابانية؟

– لأداء هذا التمرين، يحتاج المرء إلى حصيرة ومنشفة.

– استلقِ على ظهرك مع إبعاد يديك ورجليك عن الجسم.

– ضع منشفة متوسطة الحجم أسفل ظهرك، وبالتحديد أسفل مكان السرة مباشرةً.

– ضع قدميك على مسافة عرض الكتفين بحيث تلامس أصابع قدميك بعضهما البعض

– افرد ذراعيك فوق رأسك وراحتيك لأسفل مع لمس الخنصر.

– حافظ على هذه الوضعية لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم أرخِ جسمك ببطء.