إليكم حلول سهلة لوقف تساقط الشعر المرتبط بالتوتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

على الرغم من وجود العديد من الأسباب المختلفة لتساقط الشعر، إلا أن التوتر المزمن هو الأكثر شيوعًا. وبعض أنواع تساقط الشعر، بما في ذلك التساقط المرتبط بالتوتر يكون موقتًا، ويمكن أن يؤدي علاج المشكلة إلى إعادة نمو الشعر.

لماذا يسبب التوتر تساقط الشعر؟

بصيلات الشعر هي الهدف للعديد من البروتينات والهرمونات التي يتم إطلاقها استجابة للإجهاد والتوتر، وتلعب هذه الجزيئات دورًا في نمو الشعر وبعضها يؤثر على دورة نمو الشعر. وتنتج بصيلات الشعر نفسها أيضًا عوامل ضغط استجابة لضغط الجلد.

ويؤدي التوتر إلى زيادة مستويات مادة P (SP) وهي بروتين صغير يتم إطلاقه من الخلايا العصبية استجابة للإجهاد المرتبط بالالتهابات، وتطور التهاب الجلد التأتبي والصدفية، وتعطيل دورة نمو الشعر الطبيعية.

كيفية إدارة تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية:

– العناية اللطيفة بالشعر:

كن لطيفًا مع شعرك وتعامل معه بعناية، ويجب على النساء تجنب استخدام أربطة الشعر الكاشطة أو التسريحات القاسية مثل الضفائر الضيقة.

– غسل الشعر:

ينصح أخصائيو علم الشعر بأنه لا يوجد فرق في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك، لذلك لا تقلق إذا كنت بحاجة إلى غسله كل يوم، وإذا كنت تغسله كل يومين أو ثلاثة بدلاً من كل يوم، فسوف تفقد شعراً إضافياً في كل مرة تغسله، ومن المهم استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لتغذية الشعر وبصيلات الشعر.

– استبعاد أي نقص هرموني:

تأكد من عدم وجود أي نقص هرموني مثل قصور الغدة الدرقية وتأكد من معالجته بشكل صحيح. وإذا كانت المرأة في سن اليأس، ينصح باستخدام العلاج التعويضي بالهرمونات. كما ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن وشامل، وهذا يعني الكثير من البروتين، جنبًا إلى جنب مع الفواكه والخضار لأنها تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

– الاسترخاء:

خصص وقتًا في حياتك للتخلص من التوتر واجعل هذا جزءًا من روتينك اليومي، وحاول اتباع طرق سريعة للاسترخاء، مثل ممارسة اليوغا أو التأمل أو استخدام حوض الاستحمام الساخن أو الساونا.

– التوقف عن التدخين:

يزيد التدخين من سرعة تساقط الشعر، لذا فقد حان الوقت للإقلاع عن هذه العادة. وهناك أكثر من 7000 مادة كيميائية في دخان السجائر، والعديد منها لها آثار سلبية على بصيلات شعرك، وتقلل من تدفق الدم وتزيد من الإجهاد التأكسدي، كما أن التدخين يجعل شعرك أكثر جفافاً وهشاشة.