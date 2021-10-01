شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية هتكبرك قبل أوانك.. منها الإفراط فى السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة هي عملية طبيعية لا رجعة فيها ولا مفر منها وتأتى مع تقدم العمر، ولكن في بعض الأحيان يصاب بعض الأشخاص بالشيخوخة المبكرة، نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بنمط الحياة والعادات اليومية التي نقوم بها، واتباع أسلوب حياة غير صحى وغيرها، وهناك 7 عادات غير صحية يرتكبها معظمنا يمكن أن تجعلنا نبدو أكبر سنًا، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أو إنديا".

عدم استخدام واقى الشمس

يمكن أن يؤدى التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى زيادة معدل الشيخوخة بنسبة 80 فى المائة، وهذا قد يؤدى بدوره إلى جفاف البشرة وظهور البقع والتصبغ والتجاعيد.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح خاصة في الليل أو النوم لأقل من 7 ساعات يوميًا، يمكن أن يجعل بشرتك تبدو باهتة مما يسرع عملية الشيخوخة المبكرة.

التدخين ليس ضارًا بصحتك فحسب، بل يضر بشرتك أيضًا لأنه ينشط إنزيمًا قد يُقلل بدوره من مرونة البشرة ويمكن أن يتسبب في ظهور خطوط دقيقة على وجهك.

عندما تنام على بطنك يضغط وجهك على الوسادة، وهذا الأمر قد يزيد من ظهور الخطوط الدقيقة على وجهك.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة كمية الجذور الحرة في الجسم التى قد تؤدى إلى تلف الجلد وزيادة عملية الشيخوخة.

يمكن أن يؤدى الجلوس أمام جهاز كمبيوتر محمول أو استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية طوال اليوم إلى إتلاف بشرتك الحساسة ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

يلعب الإجهاد دورًا رئيسيًا في زيادة عملية الشيخوخة، حيث يمكن أن يقلل من مرونة البشرة ويؤدي إلى التصبغ.