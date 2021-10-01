شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على العين تؤكد اقتراب سن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سن اليأس يشير إلى نهاية سنوات الإنجاب للمرأة وهو تحول بيولوجى يتم تشخيصه عندما تمر على المرأة 12 شهرًا دون أن تأتى الدورة الشهرية، على الرغم من كونه مرحلة طبيعية فى حياة المرأة، ويمكن أن يكون انقطاع الطمث مزعجًا بطرق غير متوقعة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news قد يبدأ ظهور أعراض سن اليأس بين سن 45-55 يتضمن علامات مثل الهبات الساخنة، ومضات الليل، وخفقان القلب، وتقلبات المزاج بسبب التقلبات الهرمونية، ومع ذلك بسبب مستويات الهرمون المستنفدة قد تبدأ عيناك أيضًا فى تطوير بعض المشكلات.

كيف يمكن أن يؤثر انقطاع الطمث على عينيك

يتضمن انقطاع الطمث تقلبات هرمونية كبيرة تنخفض مستويات هرمون الاستروجين ما يؤدى إلى جفاف العين، وهى حالة قد تؤثر على الرؤية يمكن أن تؤدى الحالة التى لا توفر فيها الدموع ترطيبًا كافيًا إلى قدر كبير من الانزعاج، ويكشف الخبراء أيضًا أن النساء يشكون من إجهاد العين المزمن والتعب عند الاقتراب من سن اليأس، وقد يؤدى ذلك إلى حدوث توتر حول الرقبة والكتفين والصداع.

وفي بعض الحالات يمكن للعين أيضًا تغيير شكلها مع تقدم المرأة في العمر وتقلب هرموناتها، ويمكن أن يكون هذا مشكلة إضافية للنساء اللاتي يرتدين العدسات اللاصقة.

حكة فى العيون

تغير البصر

عيون جافة

عيون متوترة

كثرة ظهور الدموع

تغيرات في شكل العين

عيون متعبة

مع التقدم فى السن وضعف العناية الطبية، يمكن أن يكون المرء أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة فى العين مثل :

الزرق

إعتمام عدسة العين

تنكس بقعى



قلق

الصداع

صعوبة فى النوم

الخفقان فى الحالات القصوى

مزاج سيئ تقلبات مزاجية متكررة

انخفاض كتلة العضلات

تصلب المفاصل وآلامها

أكثر مشاكل العين شيوعًا أثناء انقطاع الطمثهل تقترب من سن اليأس؟ تعرف على الأعراض