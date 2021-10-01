شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك العسل فى رحلة إنقاص الوزن؟ يحرق الدهون ويحمى قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل العسل الأبيض العديد من العناصر الغذائية والمعادن الهامة لصحة جسمك، بجانب ذلك فقد يكون أفضل وسيلة أيضا لخسارة الوزن، نظرا لأنه غنى بالعديد من المركبات مثل الثيامين والريبوفلافين وحمض الاسكوربيك وحمض البانتوثنيك وحمض الفوليك وفيتامين ك، كما يحتوى على الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن العسل هو أفضل صديق لك في رحلة إنقاص الوزن، لعدة أسباب نرصدها في النقاط التالية:1.مصدر جيد للطاقة

العسل مصدر طاقة للجسم، فتناول العسل في الصباح قبل الأنشطة يزيد من القدرة على التحمل، كما أن محتوى الجلوكوز في العسل هو سبب استخدام هذا الطعام كمصدر بديل للطاقة بخلاف السكر.

2.يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

لا يحتوي العسل على السكر، فلن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم بشكل حاد مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لذا فهو بديلا جيد للسكر الأبيض، لذلك ينصح مرضى السكري باستخدام العسل كمُحلي بدلًا من السكر العادي.

3.الوقاية من أمراض القلب

يساعد العسل في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن يساعد المحتوى المضاد للأكسدة الذي تم الكشف عنه بناءً على الدراسات في خفض ضغط الدم المرتفع.

4. تعزيز المناعة

يجب أن يتمتع الجسم السليم الخالي من الأمراض بنظام مناعة جيد، ومن أجل تقوية جهاز المناعة لديك، فإن إحدى الطرق الطبيعية التي يمكنك القيام بها هي تناول العسل بانتظام.

5.التغلب على القولون العصبي

فيما يتعلق بالجهاز الهضمي، يمكن أيضًا استخدام العسل للتغلب على المشاكل فيه، التي يمكن حلها عن طريق تناول العسل متلازمة القولون العصبي، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن للعسل تأثير إيجابي في التغلب على عسر الهضم.

6.يساعد على إنقاص الوزن

وجدت دراسة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، أن العسل فعال في إحداث آثار شبع أطول، من الجيد بالتأكيد الحفاظ على معدل تناول الطعام بشكل طبيعي بحيث يظل الوزن مثاليًا إذا كنت حاليًا في برنامج إنقاص الوزن.

يُزعم أيضًا أن تناول العسل قبل النوم يساعد الجسم على حرق الدهون على النحو الأمثل، ومع ذلك ، يجب أيضًا موازنة ذلك مع الأنشطة الصحية الأخرى مثل التمارين الرياضية والعادات الصحية.

7.يقلل الكوليسترول

تشير بعض الأبحاث إلى أن استبدال السكر المحبب بالعسل يُعتقد أنه يمنع زيادة الوزن ويقلل الشهية، فمن المعروف أيضًا أن الاستهلاك المنتظم للعسل مع اتباع نظام غذائي صحي يقلل من نسبة الكوليسترول.