شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ الأطفال في التسنين؟ اعرفى طرق العناية بأسنان الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رؤية أول سن لطفلك وهي تبرز أمرا مثيرًا ورائعًا لأى أم، وعادة ما تظهر الأسنان الأولى للطفل في وقت مبكر يصل إلى ثلاثة أشهر، ولكن إذا لم تظهر بحلول ذلك الوقت فلا داعى للقلق، يخضع كل طفل لجدول زمني خاص به، وسيختلف الوقت الذي تظهر فيه أسنانه، حيث يختلف الأطفال كثيرًا مع وقت ظهور الأسنان، سيبدأ غالبية الأطفال في ظهور الأسنان في أي وقت بين ثلاثة أشهر وحتى 12 شهرًا.

ووفقا لتقرير لموقع insiderعادة ما تكون أسنان طفلك الأولى هي الأسنان الأمامية السفلية والمعروفة أيضًا باسم القواطع المركزية.

بعد ذلك ، من المرجح أن تنمو القواطع المركزية العلوية في التالي ثم القواطع الجانبية، وهي الأسنان الموجودة على جانبي الأسنان الأمامية بعد ذلك ، تميل الأسنان المحيطة إلى الامتلاء من الأمام إلى الخلف، جنبًا إلى جنب مع الأضراس، ومع ذلك، لا داعي للقلق إذا كانت أسنان طفلك تنبثق بنمط مختلف.

إنه أمر لا يمكن التنبؤ به يستغرق ملء الفم شهورًا ، وقد يستغرق ظهور جميع الأسنان الأولية العشرين حتى سن الثالثة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

كيفية تنظيف أسنان طفلكفيما يلي ثلاث طرق لتنظيف أسنان طفلك الصغيرالقماش

حتى قبل أن يكون لطفلك أسنان، يجب عليك تنظيف اللثة عن طريق تمرير منشفة مبللة ونظيفة عليها برفق، من المهم العناية باللثة وكذلك الأسنان، تُعد المنشفة طريقة جيدة لتيسير دخول الطفل إلى الخطوات التالية لتنظيف الأسنان بالفرشاة، حتى لا تشعر فرشاة الأسنان بأنها غريبة.

فرشاة أسنان الإصبع

هناك العديد من الخيارات للفرش الصغيرة التي يمكنك وضعها على إصبعك ، على غرار دمية الإصبع عادةً ما تكون هذه الفرش مصنوعة من السيليكون وهي لطيفة جدًا ، يمكنك استخدامها على الأسنان الجديدة.

فرشاة أسنان للأطفال الصغار

عندما يظهر المزيد من الأسنان ولم يعد الطفل رضيعًا، فقد حان الوقت لاستخدام فرشاة أسنان حقيقية بشعيرات ناعمة سيتمكنون في النهاية من إمساك الفرشاة بمفردهم، لكنك ستظل بحاجة إلى تقديم الكثير من المساعدة والتوجيه.