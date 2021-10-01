شكرا لقرائتكم خبر عن فى رحلة الدايت.. علامات هتقولك إنك بتفقد كتلة العضلات بدلا من الدهون.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعنى فقدان الوزن الصحي خسارة الدهون الزائدة من الجسم وبناء كتلة العضلات، ولكن رحلة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أكثر تعقيدًا من مجرد تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة، خاصة إذا كنت تفقد العضلات وليست الدهون، وهذا قد يسببه اتباع نظام غذائى قاسٍ أو جدول تمرين غير صحيح لإنقاص الوزن.

وليس من الصعب تحديد ما إذا كنت تفقد الدهون أو كتلة العضلات، ولكن بمجرد تحديد العلامات، يمكنك بسهولة إجراء تغييرات في نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال، خاصة إذا اكتشفت أنك تفقد العضلات، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth". ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز العلامات التى تدل على أنك تفقد كتلة العضلات وليس الدهون: