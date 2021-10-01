شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض تخبرك بالإصابة بعدوى فيروس كورونا الحادة.. أبرزها القشعريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دراسة حديثة كشف الباحثون حسبما ذكر موقع "thehealthsite" أن هناك 7 أعراض مرضية إذا تواجدت مجتمعة فإنها تساعد فى كشف المزيد عن فيروس كورونا، ومدى الإصابة الشديدة من عدمه.



أعراض كورونا

وذكر البحث الجديد الذي نُشر في مجلة PLOS Medicine أن 7 أعراض لهجوم الفيروس القاتل يمكن أن تساعد بشكل مشترك في التنبؤ بما إذا كان الشخص مصابًا بشدة بالعدوى أم لا، وتختلف شدة الإصابة بفيروس كورونا من شخص لآخر.

وفيما يلى الأعراض السبعة التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا خلال هذا الوضع الوبائي.

فقدان الرائحة أو تغيرها. فقدان أو تغيير الطعم. ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم أو حمى. سعال مستمر. قشعريرة. فقدان الشهية. آلام العضلات.

ووفقًا للباحثين من أجل تحسين معدلات الكشف عن إيجابية PCR وبالتالي تحسين السيطرة على انتقال الفيروس عبر تدابير العزل، يجب أخذ جميع الأعراض السبعة المذكورة حديثًا في الاعتبار أثناء إجراء التجارب في المختبر.

وقال بول إليوت، أحد الباحثين بجامعة لندن الأمبريالية: "تشير هذه النتائج إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لن يتم اختبارهم، وبالتالى لن يتم عزل أنفسهم لأن أعراضهم لا تتطابق مع تلك المستخدمة في إرشادات الصحة العامة الحالية للمساعدة في تحديد الأشخاص المصابين".

وأضاف: "نحن نتفهم أن هناك حاجة إلى معايير اختبار واضحة، وأن تضمين الكثير من الأعراض التى توجد عادة فى أمراض أخرى مثل الأنفلونزا الموسمية قد يخاطر بعزل الناس بأنفسهم دون داع".