شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات هتقولك إن قلبك فى خطر منها الخفقان وألم الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر السكتة أو النوبات القلبية من أكثر المضاعفات شيوعًا التي تصيب القلب، نظرًا لكونها مفاجئة للغاية، وهو ما يزيد من خطورتها لحد الموت المفاجئ في بعض الحالات، لذلك من المهم أن نكون على دراية بالعلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".



خفقان القلب

فيما يلي.. بعض العلامات التحذيرية التي تشير لوجود مشكلة في القلب:

القلق الشديد وخفقان القلب

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب في الغالب يشعرون بنوبات من القلق وخفقان القلب، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يتعاملون مع القلق الشديد منذ وقت مبكر جدًا من حياتهم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يكون القلق ناتجا عن نمط الحياة المرهق أو اضطرابات نفسية.

من الأعراض الشائعة الأخرى للقلق، ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي، والمعروف أيضًا باسم خفقان القلب، فغالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات في القلب.



الم فى الذراع

الشعور بآلام في الذراع

أبلغ الكثير من الأشخاص قبل تعرضهم لأزمة قلبية، عن شعورهم بألم وانزعاج في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، ويمكن أن يكون شديدًا في بعض الأحيان يأتي ويذهب وينتشر بمرور الوقت نحو الذراع والرقبة والفك وأجزاء أخرى من الجسم، يعد الألم في الذراع الأيسر أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب على الشخص طلب العناية الطبية على الفور في تفاقم ألم الذراع الأيسر بشكل مفاجئ واستمر لبضع دقائق.



الغثيان

الغثيان وفقدان الشهية

ارتبطت مشاكل عسر الهضم وآلام البطن والغثيان وفقدان الشهية بأمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن هذه الأعراض تتشابه مع أمراض الجهاز الهضمي الشائعة، ولكن يجب أن تكون يقظًا في حال ظهور مثل هذه الأعراض.



الدوار

الشعور بالدوار أو فقدان الوعي

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بالضعف أو الدوخة أو الإغماء، فقد تصاب بعرق بارد عندما لا يضخ القلب الدم بشكل جيد وتنخفض الدورة الدموية إلى الدماغ، هذه الحالة تسبب الشعور بالدوار مما يؤدي إلى فقدان الوعي، ومع ذلك، كلما واجهت مثل هذه النوبة من المهم الاتصال بطبيبك وفحص قلبك.



شحوب الجلد

البشرة الشاحبة

يمكن لبشرتك أيضًا أن تكشف الكثير عن مدى جودة عمل قلبك، في حين إنها ليست العلامة الأكثر شيوعًا على الإطلاق، ولكن عندما تلاحظ شحوب الجلد أو ظهوره باللون الأزرق، فهذا قد يكون بسبب عدم ضخ القلب للدم بشكل كافي مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وانخفاض خلايا الدم الحمراء.