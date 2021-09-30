شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعراض النوبة القلبية عند السيدات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الصدر هو أحد الأعراض الشائعة لأمراض القلب لدى الرجال، ولكن قد تظهر عند النساء علامات أخرى، وتتسبب أمراض القلب فى وفاة 18.6 مليون شخص على مستوى العالم كل عام وفقًا لاتحاد القلب العالمى.

ووفقا لتقرير لموقع time now news عندما يتعلق الأمر بأعراض أمراض القلب، غالبًا ما يفكر المرء في ألم في الصدر والذراع ويتوقف عند ذلك، ونستعرض فى هذا الإنفوجراف، كيف تختلف اعراض النوبة القلبية عند النساء عن الرجال.