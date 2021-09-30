شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس من غير دايت.. نصائح لحرق الدهون الزائدة منهم الأكل ببطء والحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر كثير من الناس بالرغبة الشديدة في تناول الطعام وهو ما قد يتسبب في فشل نظام الدايت أو يتسبب في السمنة وزيادة الدهون، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك للتوقف عن الإفراط في تناول الطعام وكيفية حرق الدهون بجسمك بشكل دائم، بحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

قالت ليان وارد، أخصائية التغذية البريطانية، إن الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة ولا يعني ذلك أنهم يحتاجون إلى المزيد من الطعام أكثرمن غيرهم، ولكن المشكلة هي أنهم لا يتناولون طعامهم بشكل صحيح ويستمتعون به.

6 نصائح لحرق الدهون الزائدة بجسمك بشكل دائم

1. قم بإزالة المشتتات أثناء تناول الطعام

أول شيء يجب عليك القيام به إذا كنت تفرط في تناول الطعام باستمرارهو إزالة أي مشتتات من أوقات وجباتك، أوقف تشغيل التلفزيون، ولا تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي واهتم بما تأكله.

إذا كان عقلك مشتتًا أثناء تناولك الطعام، فلن يتعرف أو يقدر أنك تناولت وجبة، وسيبحث عن المزيد من الطعام بعد ذلك مما قد يتسبب في الإفراط في تناول الطعام، لذا من الجيد النظر إلى مكان وزمان تناول طعامك.

2. تناول الطعام بعناية "الأكل اليقظ"

يجب تناول الطعام بحذر أكبر وببطء، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي وضع أدوات المائدة الخاصة بك بين كل قضمة أو لقمة ثانية.

عندما تأكل بسرعة، فإنك تميل إلى الإفراط في تناول الطعام هذا يعني أن جسمك لا يرسل إشارات إلى عقلك بأنه ممتلئ، وفي المقابل، تستمر في تناول الطعام دون أن تدرك ذلك.

من خلال وضع أدوات المائدة الخاصة بك، يساعدك هذا على إبطاء السرعة بشكل طبيعي ويمنح معدتك الوقت للشعور بالرضا والشبع.

3. تذوق طعامك

إذا لم تتذوق طعامك، سيجد عقلك وجسمك صعوبة في الشعور بالرضا والشبع بعد وجبتك ، مما يعني أنك تبحث دائمًا عن شيء آخر بعد ذلك."

4. لا تأكل عندما تشعر بالملل أو التوتر أو الحزن

إذا كنت متوترًا أو تشعر بالملل أو الحزن، فهذا لا يعني غالبًا أنك جائع، بل مجرد محاولة لملء الوقت حاول أن تجد منفذًا آخر لمشاعرك - مثل قراءة فصل من كتاب، أو الذهاب في نزهة سريعة حول المبنى أو شرب ماء الليمون أو كوب من الشاي.

5. تناول ثلاثة أطباق السلطة أو الخضار على العشاء

تناول ثلاثة أطباق من السلطة أو الخضار مع العشاء هي طريقة سريعة ومضمونة لضمان حصولك على خمسة حصص من الخضروات في اليوم.

6. حرك جسمك في حين أن النظام الغذائي يشكل 70 % من فقدان الوزن ، فإن الحركة والنشاط البدني ستساهم أيضًا بنحو 30 % في نجاحك.