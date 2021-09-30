شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة المدارس.. إزاى تحافظ على "ظهر" طفلك من الجلوس الخاطئ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عودة المدارس، يعاني بعض الأطفال من آلام الظهر خلال العام الدراسي، وقد تكون حقائب الظهر الثقيلة والوضعية السيئة وقلة النشاط البدني من العوامل المساهمة فى ذلك، وهناك طرق يمكن للآباء من خلالها مساعدة الأطفال في الحفاظ على صحة ظهرهم خلال العام الدراسي.



إزاى تحافظ على صحة ظهر طفلك من الجلوس الخاطئ

وفى هذا التقرير يقدم ”الخليج 365” لأولياء الأمور نصائح الصحة والسلامة الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، بحسب ما نشره موقع" healthychildren" وموقع "Lehigh Valley Health Network".



طرق صحيحة لارتداء حقيبة الظهر