شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم التفاح أسرع طريقة للتخلص من 4 كيلو من وزنك خلال أسبوع.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم التفاح هو من الحميات الغذائية التي تسهم في خسارة ما يقرب من 4 كيلو من وزنك خلال أسبوع واحد، والتي تساعدك في رحلة إنقاص الوزن، لاسيما أن التفاح يحمل عناصر غذائية تقاوم السرطان وتخفض خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، بجانب قدرته على منع تكوين حصوات المرارة وتعزيز المناعة ومنع تطور إعتام عدسة العين، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

ويعتمد الريجيم على تناول 6 حصص من التفاح، بجانب إضافة 500 سعرة حرارية لوجباتك اليومية، على ألا تزيد مدة هذه الحمية عن 5 أيام، ويتم توزيع حصص التفاح الى ثلاث وجبات بحيث يتم تناول عدد 2 تفاحة فى كل وجبة تتناولها، خاصة أنها فاكهة غنية بالمعادن والفيتامينات والألياف، كما أنها تحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، تصل إلى حوالي 80 إلى 100 سعر حراري حسب حجم الفاكهة.

كما يعتبر التفاح ملينًا فعالًا، و مغذي ومفيد للجهاز العصبي، حيث ترتبط الألياف الموجودة في التفاح بجزيئات الدهون، مما يمنع امتصاص الدهون، ثم يتم إخراج الدهون المرتبطة بالألياف من الجسم مباشرة، كما يجعلك التفاح أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول، لاسيما إن تناول تفاحة قبل كل وجبة رئيسية سيجعلك تشعر بجوع أقل ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

ويعتمد ريجيم التفاح على بضعة خطوات ليسهم في إنقاص الوزن:

1.يمكنك تناول الفواكه والخضروات مثل الموز والتوت والفراولة والخضروات الورقية مثل البروكلى والسبانخ والجرجير

2. يسمح بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم والجبن بحصص محددة

3.يمكنك تناول اللحوم قليلة الدهون مثل الأسماك واللحوم الحمراء قليلة الدسم

4.الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح والعدس

5. الإكثار من تناول المياه بمايعادل 8 أكواب يوميا.