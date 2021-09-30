أسنانك تكشف مشاكلك الصحية

بيروت - نادين محمد - أسنانك مرآة لجسدك، ويمكن أن تخبرك بالكثير عن صحة جسمك. صحة الفم والأسنان هي القدرة على الابتسام والتحدث والمضغ والبلع واللمس والتعبير عن المشاعر والعواطف دون ألم أو إزعاج أو مرض. يُعتبر تسوس الأسنان وأمراض اللثة حالة صحية يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار. لكن، انتبهي، هي ليست مجرّد مشكلات تنحصر في مكان حدوثها، بل إنها قد تشكل دلالة على أنّك تعانين من مشكلات صحية أخرى مثل فقر الدم، هشاشة العظام، نقص الفيتامينات، السكّري... فإليك ما تقوله أسنانك عنك.

أسنانك تكشف صحتك

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لثة نازفة: نقص في الفيتامينات

هل تلاحظين أنّ لثتك تنزف عندما تقومين بتنظيفها؟ إذاً، لا تدعي الأمر يمرّ مرور الكرام. لماذا؟ لأنّك تعانين من التهاب اللثة الذي ينتج عن عدوى بكتيرية يسببها تنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة أو انعدامه أو النقص في أحد الفيتامينات C، B، الشعور بالضغط النفسي...

الحل؟ نظفي أسنانك بعد تناولك كل وجبة بواسطة فرشاة ذات شعيرات متينة. ومن المفيد أن تستشيري طبيبة الأسنان.

انحسار الأسنان: إنها الجراثيم

إعلمي أنّ انحسار الأسنان هو مرض ينتج عن حدوث التهابات تنجم عن مهاجمة بعض الميكروبات الموجودة في اللعاب وجير الأسنان للثة.

الحل؟ من الطبيعي أن تطلب إليك طبيبة الأسنان أن تنظفي أسنانك بعد انتهاء كل وجبة، من الداخل والخارج وأن تتجنبي استخدام فرشاة أسنان قاسية تعرض لثتك للخطر.

أسنان رمادية: راقبي أدويتك

هل تكتسب أسنانك اللون الرمادي؟ قد يعود هذا إلى أنّك تتناولين بعض الأدوية مثل التتراسيكلين خلال فترة الحمل.

الحل؟ لا تستخدمي فرشاة أسنان ذات شعيرات قاسية وبالطبع، لا تتوقفي عن تناول أدويتك من دون أن تستشيري الطبيبة.

تساقط الأسنان: هشاشة العظام

هشاشة العظام مرض يصيب عظام الجسم ومنها تلك الخاصة بالفكين. والنتيجة: انحسار الأسنان ثمّ تساقطها.

الحل؟ قومي بمراجعة طبيبة الأسنان من مرة إلى مرتين سنوياً واهتمي بصحة فمك وعظامك.

لثة بيضاء: فقر الدم

بالفعل، قد يكون تحوّل لون اللثة إلى أبيض دليلاً على أنّك تعانين من فقر الدم. لماذا؟ لأنّ كريات الدم الحمراء هي التي تمنح اللون الأحمر أو الوردي لبشرتك وأغشيتك.

الحل؟ في حال لاحظت أنّ لون لثتك، شفتيك، وجهك،… يميل إلى الأبيض وأنك تعانين، بالتزامن مع ذلك، من الشعور الدائم بالتعب وإن كنت لا تبذلين أيّ جهد، استشيري طبيبتك.

تلف مينا الأسنان: اضطرابات غذائية

تذكري دائماً أنّ تلف مينا الأسنان قد يرتبط بأنّك تعانين من أحد الأمراض الغذائية مثل البوليميا والأنوريكسيا. ففي هذه الحالة، تعمل الأحماض التي يحتوي عليها القيء على إتلاف المينا، بل إلى زواله. وهكذا يصبح لون أسنانك أصفر. كما أنها تضحي حساسة عند تناولك أطعمة ساخنة أو باردة.

الحل؟ تجنبي تنظيف أسنانك بواسطة الفرشاة بعد التقيؤ لأنّ هذا يزيد الأمر سوءًا. وبدلاً من ذلك، إغسلي فمك بالماء. واستشيري طبيبة الأسنان واختصاصية نفسية.

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