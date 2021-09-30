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دولة الإمارات تقدم 34365 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 34,365 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 20,052,399 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 202.75 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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