تقرير يكشف عن إصابات كورونا في روسيا

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

سجلت إصابات كورونا في روسيا اليوم 23888 إصابة مقابل 22430 إصابة أمس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و 511 ألفا و 26 اصابة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن 867 حالة وفاة / مقارنة بأمس / 857 وفاة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ،ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 207 ألفا و255 حالة وفاة ، مع تماثل 18826 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى ستة ملايين و672 ألفا و 767 حالة شفاء.