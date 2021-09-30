شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من مشروبات الدايت: تزيد الشهية للطعام وتسبب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا أن مُحليًا صناعيًا يُضاف عادةً إلى المشروبات الغازية "الدايت" قد يؤدى إلى زيادة الرغبة فى تناول الطعام وجعل الناس يأكلون أكثر، وهو ما يؤدى لزيادة الوزن، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.





وقال العلماء إن المحليات قد تخدع أدمغة الناس وتجعلهم يشعرون بالجوع، ما يدفعهم إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

اختبر الباحثون فى جامعة جنوب كاليفورنيا تأثير السكرالوز على 74 متطوعًا والسكرالوز هو أحد المحليات منخفضة السعرات الحرارية.

تم تقسيم المشاركين فى الدراسة الجديدة إلى أعداد متساوية من الرجال والنساء، الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بوزن صحى أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

طُلب منهم جميعًا شرب 300 مل من السوائل المختلفة فى ثلاث مناسبات منفصلة، وقام الباحثون بقياس ثلاثة استجابات للشهية بين المشاركين خلال الساعتين التاليتين.

استخدموا التصوير بالرنين المغناطيسى لمعرفة كيف استجابت أدمغة المشاركين لصور الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل البرجر والكعك.

كما أخذوا عينات دم لقياس مستويات الهرمونات المرتبطة بالشهية بين المشاركين.

كما لاحظ الباحثون كمية الطعام التى يستهلكها الأشخاص فى بوفيه الوجبات الخفيفة المقدم فى نهاية كل جلسة تجربة.

وأظهرت نتائج تجارب تصوير الدماغ أن النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة زادوا من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام بعد تناول المشروبات التى تحتوى على محليات صناعية، مقارنة بالمشروبات التى تحتوى على السكر الحقيقى.

كما سجلت الدراسة انخفاضًا فى شهية الجسم التى تنظم الهرمونات لدى جميع المشاركين بعد تناولهم المحليات الصناعية مقارنة بالسكر الحقيقى.

كما أظهرت ملاحظات حول ما تناوله المتطوعون من البوفيه أن النساء استهلكن المزيد من الطعام بعد شرب المحليات الاصطناعية، مقارنة بالسكر لكن الرجال لم يفعلوا ذلك، بحسب نتائج الصحيفة التى نُشرت فى JAMA Network Open.