هكذا يعد زيت ورد المسك سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

يتمتع زيت الوجه المستخلص من وردة المسك (Rosehip) بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة.



وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالصحة والجمال أن زيت وردة المسك يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، كما أنه يزخر بمضادات الأكسدة مثل فيتامين A وفيتامين E والأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميجا 3".

وبفضل هذه التوليفة الفريدة من المواد الفعالة يعد زيت ورد المسك سلاحا فعالا لمحاربة شوائب البشرة مثل البقع الصبغية وندبات حب الشباب، ما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع إشراقا وحيوية.