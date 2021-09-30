شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة المدارس.. إزاي تقوي مناعة طفلك من نزلات البرد وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد العودة للمدارس في ظل وباء كورونا مع متغيراتها ومتحورتها الجديدة كمتغير دلتا ومتغير دلتا بلس، وأيضا نزلات البرد والالتهابات الفيروسية، يزداد الخوف والقلق علي الأبناء من تعرضهم للإصابة بهذه الأمراض المعدية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "hse" بعض النصائح الصحية المهمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية مناعة الأطفال.

أوضح التقرير، أنه يمكن للأطفال التقاط العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا بسهولة أكثر من البالغين، وهذا لأن نظام المناعة لديهم لا يزال يتطور.



المدرسة ونزلات البرد

وهناك بعض الحيل التي يجب علي الآباء القيام بتعلمها لأطفالهم لحمايتهم من الإصابة، ومنها:

- يجب أن تعلمهم طرق غسل أيديهم بشكل صحيح ومنتظم.

- حمل المناديل دائمًا وتغطية فمهم وأنفهم بمنديل إذا كانوا يسعلون أو يعطسون.

- عدم مشاركة زجاجات المياه أو الأكواب أو أي شيء آخر يضعونه في الفم مع الأخرين.

- عدم لمس عيونهم أوأنفهم .

- تجنب الاتصال مع أي شخص تعرف أنه يعاني من أعراض البرد أو الأنفلونزا تجنبا للإصابة بالفيروس المتغير.

- متابعة مواعيد لقاحات طفلك وخاصة المتعلقة بالأنفلونزا.

أوضح التقرير، أنه من الطبيعي أن يصاب الطفل بـ 8 نزلات برد سنويًا، والسبب في ذلك أن الأطفال لا يتمتعون بأي مناعة ضد هذا الفيروس، ولكنهك يكتسبون تدريجياً مناعة ويصابون بنزلات برد أقل مع التقدم في العمر.



تقوية مناعة الطفل في المدرسة

فعادة تبدأ نزلات البرد بالتهاب الحلق، وبعد ذلك قد يبدأ طفلك بالعطس أو يعاني من انسداد أو سيلان في الأنف، قد يصابون أيضًا بالسعال، ويتعافى الطفل في غضون 5 إلى 7 أيام ، وينصح ببقاء الطفل في المنزل بعيدًا عن المدرسة إذا كان مصاب بأي عرض سبق ذكره.

ونصح التقرير، بضرورة الاهتمام بتقوية الجهاز المناعي عند الطفل عن طريق القيام بهذه النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" وهي:

- الإكثار من تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي، فهي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

- القيام بإعداد طبق السلطة الخضراء الغني بجميع الخضروات الغنية بفيتامين سي وأ والزنك والحديد، فهذه العناصر الغذائية لها دور ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي.

- البروتين له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأيضا يحمي الجسم من الإصابة بأي متغيرات ومتحاورات.

- ممارسة الرياضة لها دور كبير في تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلي تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بأي مشاكل في الصحة.