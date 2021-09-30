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فرط نشاط المثانة له أسباب عدة.. ما هي؟

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية إن فرط نشاط المثانة له أسباب عدة.

 

وأضافت أن الأسباب تتمثل في التهاب المثانة ووجود حصوات أو أمراض الأيض كداء السكري أو أمراض أخرى مثل باركنسون (الشلل الرعاش) أو التصلب المتعدد أو وجود أورام في نطاق المثانة.

 

وأضافت الجمعية أن فرط نشاط المثانة قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه قد ينذر بقصور القلب.

 

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع فرط نشاط المثانة إلى هبوط الرحم أو قاع الحوض.

 

وتتمثل أعراض فرط نشاط المثانة في الرغبة الملحة في التبول والسلس البولي.

 

ويمكن علاج فرط نشاط المثانة بواسطة الأدوية والحَقن بالبوتوكس، بالإضافة إلى تقوية عضلات قاع الحوض بواسطة التمارين أو التحفيز الكهربائي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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