لقاح أسترازينيكا يظهر فاعلية 74% ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

كشفت شركة أسترازينيكا نتائج منتظرة منذ فترة طويلة لتجربة سريرية أمريكية أجرتها الشركة على لقاحها ضد كورونا.



وأظهرت الدراسة التي نشرت، الأربعاء، أن لقاح الشركة للوقاية من "كوفيد-19" أثبت فاعلية بنسبة 74% في منع ظهور الأعراض وهي نسبة زادت إلى 83.5% بين من هم في سن الخامسة والستين من العمر أو أكبر.

لكن الفاعلية الإجمالية البالغة 74% تقل عن النسبة الأولية التي كانت تبلغ 79% والتي نشرتها الشركة البريطانية في مارس/آذار الماضي، وهي نتيجة عدلتها بعد أيام إلى 76% بعد انتقاد علني نادر من مسؤولين صحيين بأن النسبة استندت إلى "معلومات قديمة".

وشملت البيانات أكثر من 26 ألف متطوع في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، تلقوا جميعا جرعتين من اللقاح بفاصل شهر.

ونُشرت النتائج في دورية (نيو إنجلاند جورنال أوف ميدسين).

ولم تظهر أي حالات إصابة بأعراض شديدة أو خطرة لـ"كوفيد-19" بين أكثر من 17600 مشارك تلقوا اللقاح مقارنة بـ8 حالات بين 8500 متطوع تلقوا عقارا وهميا.

كما حدثت حالتا وفاة بين المجموعة التي تلقت اللقاح الوهمي مقابل عدم وقوع أي وفاة بالمرض بين من تلقوا اللقاح.