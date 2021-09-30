شكرا لقرائتكم بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية ولادة صغير نمر عربي نادر، في بارقة أمل بأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ هذا النوع من النمور المهدد بالانقراض.

وقالت الهيئة الملكية إن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية، لحماية الكوكب واستعادة التوازن الطبيعي للنظام البيئي المتكامل.

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ونشرت صفحة الهيئة على "تويتر" صوراً ومقاطع فيديو للنمور، والتي تعتبر كنزاً بيئياً لا يقدر بثمن.

200 نمر عربي

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 200 نمر عربي فقط في البرية، موضحة أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة صنف النمر العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض.

يشار إلى أن النمور العربية هي أصغر سلالات النمور، حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام، وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.

عاشت منذ 500 ألف عام

وتتميز النمور العربية بلونها الفاتح بشكل كبير، حيث إن اللون الذهبي المصفر الذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد، وتتميز بلون عيونها الزرقاء خلافا لمثيلاتها الإفريقية.

كذلك تزن الأنثى البالغة 20 كيلوغراماً بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ30 كيلوغراما، وبالمقارنة فإن النمور الإفريقية الجنوبية يمكن أن يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 70 كيلوغراما، وبالتالي يمكن اعتبار النمور العربية أصغر من باقي سلالات النمور الإفريقية والآسيوية.