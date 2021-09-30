شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجديدة.. كل ما تريدين معرفته عن اكتئاب ما بعد الولادة وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الولادة تتعرض نسبة كبير من الأمهات الجديدة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وهذا الأمر يعد طبيعيا بسبب تحمل مسئولية طفل والشعور بألم شديد بسبب الرضاعة الطبيعية، وأيضا آلام الولادة وهذا الأمر يأخذ بعض الوقت ويزول.

وخلال سلسلة س وج التي يقدمها ”الخليج 365” لقرائه سنتعرف على كل ما يخص اكتئاب ما بعد الولادة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "hse".



اسباب اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة هو المصطلح المستخدم للاكتئاب الذي تعاني منه بعض النساء في السنة الأولى بعد الإنجاب.

يحدث اكتئاب ما بعد الولادة بنسبة 10 إلى 15٪ من النساء خلال السنة الأولى من الولادة.

- تبدأ أعراض اكتئاب ما بعد الولادة على شكل كآبة شديدة بعد الولادة مباشرة، وقد يزداد الأمر سوءً مع مرور الوقت وتظهر الأعراض الشرسة عند بلوغ الطفل 4 أشهر.

- يمكن أن يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لفترة طويلة إذا لم يتم علاجه، فكلما تم التعرف عليه وتشخيصه وعلاجه في وقت مبكر زادت سرعة الشفاء.

السبب الرئيسي لاكتئاب ما بعد الولادة غير معروف، ولكن تشير الأبحاث إلى أن هناك بعض العوامل التي تساهم في ذلك، ومنها:

إذا كان لديك تاريخ من الاكتئاب ، فقد يكون هذا عامل خطر للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

يعانى عدد قليل من النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة من عيب مؤقت في الغدة الدرقية، وهذا مرتبط بتغيرات الحالة المزاجية، وقد تكون بعض النساء معرضات بشكل خاص لانخفاض الهرمونات الذي يحدث بعد الولادة.

إن ولادة طفل تحدث تغييرات في حياتك، فالأطفال الجدد لديهم العديد من الطلبات و أنت تتعاملين مع المطالب المستمرة المتمثلة كالرضاعة والاستحمام والبكاء، وفي العادة الأم لا تستطيع النوم بالقدر الكافي، وهذا يزيد من تعرضها للإصابة بالاكتئاب.

- الشعور بالحزن والقلق والوحدة.

- الشعور بالذنب وسرعة الانفعال والغضب.

- تتعرض بعض الأمهات للإصابة بنوبات هلع.

- قد لا تستمتع بالتواجد مع الناس حتى مع طفلك.

- فقدان الشهية.

- ضعف التركيز.

- الشعور بالتعب طوال الوقت.

- مشاكل فى النوم.

- البكاء بسهولة.

- الشعور بالذعر.

- القلق تجاه طفلك.

احصلى على المساعدة من الطبيب في حالة استمرار هذه المشاعر أو الأعراض لأكثر من أسبوعين أو إذا كانت لديك أي أفكار لإيذاء نفسك أو طفلك، ولا تدعى مثل هذه الأفكار المقلقة التي قد تراودك بشأن طفلك تمنعك من طلب المساعدة من الطبيب.