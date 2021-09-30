فوائد رائعة للجوز الأسود 

بيروت - نادين محمد -

يشتهر الجوز الأسود بطعمه المميز وموطنه الأصلي أمريكا الشمالية. لطالما استخدم في الطب العشبي لخصائصه المضادة للأكسدة ، المضادة للالتهابات ، المضادة للبكتيريا ، ومضادة للسرطان.

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يساعد محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن والدهون غير المشبعة والبوليفينول في علاج العديد من الأمراض. إنه يحسن صحة القلب ، ويحارب السرطان ، ويساعد على تخسيس الوزن ، ويدعم صحة الجهاز الهضمي.

1. يحسن صحة القلب

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تشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول المكسرات له فوائد وقائية على أمراض القلب والأوعية الدموية. يحسن وجود أوميغا 3 حمض ألفا لينولينيك في الجوز الأسود من صحة القلب. كما له تأثير في حارق للدهون ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

2. يحارب السرطان

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يحتوي الجوز الأسود على بعض المركبات المضادة للأورام مثل حمض الإيلاجيك والججلون التي أظهرت إمكانات مضادة للسرطان وقمعت نمو الورم في الفئران . وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية) أن (سم طبيعي) يقلل من موت الخلايا المبرمج في حالة سرطان المعدة البشري.

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3. خصائص مضادة للجراثيم

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تحتوي مستخلصات الجوز الأسود على ستة مركبات نشطة بيولوجيًا مضادة للبكتيريا تشير مراجعة نشرت في المجلة الدولية لطب الأسنان إلى أن المستخلصات المائية للحاء الجوز الأسود لها تأثير مضاد للميكروبات.

4. يساعد على تخسيس الوزن

الأحماض الدهنية غير المشبعة في الجوز الأسود تزيد من الشعور بالشبع. وجدت دراسة أجراها مستشفى جامعة ماستريخت (هولندا) أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة يمكن أن يقلل الجوع ويزيد الشبع .

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5. يدعم صحة الجهاز الهضمي

تم استخدام أوراق أشجار الجوز الأسود لعلاج الإسهال والمغص الصفراوي والمغص المعوي (ألم يشبه التشنج الذي ينشأ في الأمعاء الدقيقة والغليظة). يحتوي زيت الجوز أيضًا على أحماض اللينوليك واللينولينيك التي يقال إنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

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6. يخفض مستويات السكر في الدم

تحتوي حبات الجوز الأسود على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل كيرسيتين -3-أو-جلوكوزيد التي تظهر خصائص مضادة لمرض السكري.

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7. يحسن النوم

الجوز مصدر غني بمضادات الأكسدة مثل الميلاتونين ، والذي يمكن استخدامه كعلاج بديل لاضطرابات النوم . أظهرت دراسة أن الميلاتونين فعال في تحسين مدة ونوعية النوم.

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8. يعزز صحة الجلد

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الجوز الأسود في علاج العديد من الأمراض الجلدية الالتهابية مثل حب الشباب . كما أن تأثيره المضاد للبكتيريا يمكن أن يعمل ضد سلالات بكتيرية معينة مثل المكورات العنقودية الذهبية التي تساعد في علاج العديد من الالتهابات الجلدية.

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