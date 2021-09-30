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ولاية أسترالية تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألف حالة إصابة يومية بفيروس لأول مرة منذ بداية الجائحة.

 

وذكرت السلطات الصحية بالولاية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1438 حالة، جميعها منقول محليا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع تسجيل خمس وفيات.

 

ويمثل ذلك قفزة هائلة من 950 حالة أعلن عنها في اليوم السابق.

 

وبذلك يزيد العدد الحالي للحالات النشطة عن 11 ألف حالة.

 

وبشكل إجمالي، سجلت أستراليا 102 ألف حالة ونحو 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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