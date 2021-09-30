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ما هي آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 694432                  43325632

 

الهند                                 447751                  33716451

 

البرازيل                         446595                       21381790

 

المملكة المتحدة            136525                       7771294

 

روسيا                          415376                       7487138

 

تركيا                               63576                                         7094331

 

فرنسا                            116615                    7002393

 

إيران                          120160                      5572962

 

الأرجنتين                          115039                5253765

 

كولومبيا                      126219                     4954376.

 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها             عدد الوفيات           عدد الإصابات

 

23 - العراق                     22221               2000869

 

37 - المغرب                    14248               931973

 

41 - الأردن                   10710                822892

 

46 - الإمارات                 2095                  735727

 

47 - تونس                 24842                   706314

 

49 - لبنان                  8374                    623609.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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