دولة عربية تعلن تسجيل صفر وفيات بكورونا.. ما هي؟

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بمضاعفات فيروس كورونا في الكويت، للمرة الأولى منذ 6 فبراير الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الأربعاء عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، في أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

ووفقا لبيانات الوزارة انخفض عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات إلى 9 وهو أدنى رقم منذ 26 مارس 2020.

وبلغ عدد الحالات في أقسام "كوفيد 19" داخل المستشفيات 39، في حين بلغ إجمالي الحالات النشطة في البلاد 658.