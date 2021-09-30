شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا الكيوي أفضل صديق فى رحلة إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفاكهة دورا هاما فى رحلة إنقاص الوزن، حيث يمكنك استبدال وجباتك بحصص منها لاستعادة رشاقتك وزيادة عملية الأيض لحرق الدهون المخزنة بالجسم، ويعد الكيوى أحد الفواكه التى تسهم فى التخلص من الدهون والوزن الزائد، نظرًا لأنه يحتوى على الألياف الغذائية وفيتامين سى وفيتامين ك وفيتامين ب، بجانب ذلك فهو غنى أيضًا بالكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، يوضح لماذا تناول الكيوى يعد خيارا صحيا للتغلب على الوزن الزائد.

1.منخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف

تظهر الأبحاث أن الألياف قد تقلل من تناول الطعام ، لأنها تخلق الشعور بالشبع، كما تقلل الألياف امتصاص العناصر الغذائية من الأمعاء وتتفاعل أيضًا مع إفراز هرمونات الأمعاء.





2.يقلل من تناول الدهون الغذائية

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم قد يقلل من تناول الدهون الغذائية ويساعد في الحفاظ على الوزن الفعلي، ولأن الكيوي فاكهة غنية بالكالسيوم ، فإن الاستهلاك المنتظم للكيوي قد يساعد في الحفاظ على الوزن وقد يؤدي إلى فقدان الدهون الضارة.





3.انخفاض الدهون الثلاثية في الدميعانى أصحاب الوزن الزائد من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، و لأن الكيوي غني بالفوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد تقلل من مستويات الدهون، حيث أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون 1 كيوي على الأقل في الأسبوع لديهم مستويات دم أعلى من كوليسترول HDL ودهون ثلاثية أقل من أولئك الذين لا يستهلكون الكيوي.





4.حرق الدهونتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات غنية من فيتامين سي في الدم يمكن أن يحرقوا 30٪ من الدهون أثناء ممارسة الرياضة أكثر من الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي، والكيوي هو أحد أغنى مصادر فيتامين سي ، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين سي في نظام الدم مما يؤدي إلى حرق الدهون.





5.يساعد على هضم البروتينتحتوي فاكهة الكيوي على إنزيمات المحللة للبروتين مثل إنزيمات الأكتينيدين، والتي تساعد في هضم البروتين، وقد يعزز النظام الغذائي عالي البروتين فقدان الوزن عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين بعد الأكل، لذا فإن الكيوي هو الخيار الأفضل لبرنامج إنقاص الوزن ، لأنه يساعد أيضًا على هضم البروتين.