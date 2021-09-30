بولندا ترسل 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

قالت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، إن بولندا أرسلت أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر.



وأضافت الوزارة على تويتر: "أكثر من مئة ألف جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في طريقها من وارسو إلى القاهرة. التبرع باللقاحات لمصر تعبير عن التضامن مع شريك مهم لبولندا في شمال أفريقيا".

كانت بولندا قد أرسلت جرعات فائضة إلى دول مثل أستراليا وإسبانيا والنرويج وأوكرانيا وتايوان.

وحصل حوالي 60 بالمئة من البولنديين على تطعيم كامل ضد كوفيد-19 حسبما أفادت أرقام المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتراجع الطلب على التطعيم كثيرا بالمقارنة مع مستوياته القياسية في يونيو/حزيران.