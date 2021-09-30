شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالتهاب الأذن عند الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في الأذن مع وجود تورم خارجي، وعدم القدرة علي النوم أو الجلوس، جميع هذه الأمور تعد علامة على وجود مشكلة في الأذن ويجب علاجها بشكل سريع للتخلص من الألم التي يصعب تحملها.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع " hse" سنتعرف على مشاكل التعرض للإصابة بالتهاب الأذن، سواء كانت التهاب الأذن الوسطى أو الخارجية.



التهاب الاذن

أشار التقرير، أن التهابات الأذن من الأمور الشائعة، وخاصة عند الأطفال، وفي حالة عدم التحسن في غضون ثلاثة أيام عليك الذهاب مباشرة للطبيب، لأنك في هذه الحالة تعاني من التهاب شديد ويجب تدخل الطبيب.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على الفرق بين أعراض الإصابة بالتهاب الأذن عند الكبار والأطفال.

عادة ما تبدأ أعراض التهاب الأذن بسرعة وتشمل التالي:

- ألم داخل الأذن.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- الشعور بالتعب.

- نقص الطاقة وعدم القدرة على القيام بأي نشاط.

- صعوبة في السمع.

- خروج إفرازات من الأذن.

- شعور بالضغط أو الامتلاء داخل الأذن.

- حكة وتهيج داخل وحول الأذن.



اعراض التهاب الاذن

يمكن للأطفال الصغار والرضع المصابين بعدوى في الأذن، ظهور بعض الأعراض عليهم ومنها:

- فرك في أذنهم.

- لا يتفاعل مع بعض الأصوات.

- العصبية

- القلق

- فقدان الشهية

وأكد التقرير، أنه تختفي معظم التهابات الأذن في غضون 3 أيام ، على الرغم من أن الأعراض قد تستمر أحيانًا لمدة تصل إلى أسبوع.