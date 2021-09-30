شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الجمبرى فى علاج مشكلات الغدة الدرقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ممن يستمتعون بأكل بالجمبري، فمن المهم معرفة الفوائد التي يجنيها جسمك من تناوله، يحتوي "الروبيان" الجمبرى على حفنة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الزنك والحديد و B12، ويمكنك أيضًا زيادة مستويات اليود اليومية، ولكن هل تعرف سبب احتياجك لليود وكيف يمكن للجمبرى أن يمنحك القيمة الموصى بها يوميا، بحسب ما ذكره موقع "eatthis ".

لماذا نحتاج اليود؟

يعاني ما يقرب من ملياري شخص في العالم من نقص اليود، يوجد اليود في اثنين من هرمونات الغدة الدرقية هما ، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وهو ضروري لصحة الغدة الدرقية.

وقد ارتبط نقص اليود ارتباطًا وثيقًا بأمراض الغدة الدرقية، وأكد المعهد الوطني للصحة الأمريكى، أن اليود ضروري لمنع فرط نمو هرمون الغدة الدرقية (TSH)، والذي يمكن أن يساعد بدوره في منع قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية.

يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات ، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل السمنة وأمراض القلب.

أما فرط نشاط الغدة الدرقية فهو عكس ذلك، لأنه ينتج عن فرط إفراز الهرمونات بواسطة الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل كبير، أو ترقق الشعر أو تساقطه، والإرهاق، وزيادة القلق.

يعد الحصول على مستويات كافية من اليود عنصرًا مهمًا في المساعدة على تقليل مخاطر هذه الحالات والحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

كم اليود في الجمبري؟

الجمبري أحد أفضل مصادر اليود بحوالي 13 ميكروجرامًا في 3 أونصات، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من القيمة اليومية الموصى بها، ويحتوى الجمبري والمأكولات البحرية الأخرى (خاصة الأعشاب البحرية والمحار والتونة) أعلى في مستويات اليود بسبب اليود الموجود أيضًا في مياه المحيطات.